Quando racconta della complessa infanzia vissuta in Israele, una menzione particolare ce l’hanno sempre i suoi genitori, Adina ed Elijah. Parliamo dei genitori di Raz Degan, che lo hanno dato alla luce in Israele: dal loro rapporto sono nati anche i suoi fratelli Sagi e Yanai. Ma chi sono i genitori di Raz Degan e cosa sappiamo sul loro conto? Nel 2023, dopo l’attacco di Hamas in Israele del 7 ottobre, proprio Raz aveva raccontato qualcosa in più sul papà, che non voleva lasciare il Paese dove era nato e cresciuto. “Mio padre ha 80 anni e non vuole lasciare la sua casa. Non vuole venire in Italia” aveva spiegato l’attore israeliano, impaurito dopo quando accaduto nel suo Paese. Un grande pensiero, per lui, considerando che avrebbe potuto perdere il papà nel corso dell’attacco di Hamas e in generale nella delicata situazione del conflitto israelo-palestinese.

Eppure, alla guerra, Elijah, il papà di Raz Degan, è abituato. L’uomo, infatti, ha combattuto quando i figli erano piccoli e l’attore non ha mai dimenticato quei momenti così complessi. “Noi bambini eravamo nei bunker, i nostri papà arrivavano la sera per mangiare. Lui andava via con il fucile e io non sapevo se sarebbe mai tornato” ha ricordato ancora Raz Degan, ricordando quegli istanti di paura, nei quali pensava di poter perdere il suo caro papà.

Adina ed Elijah, genitori di Raz Degan: “Tutto è cambiato dopo il divorzio”

Adina ed Elijah, genitori di Raz Degan, hanno divorziato quando lui era ancora un bambino. La mamma, di origine americana, ha avuto un’altra figlia con un altro uomo. “Dopo che lei e mio padre hanno divorziato, ho iniziato a viaggiare e anche la mia famiglia si spostava” ha raccontato ancora l’attore.

Proprio per questa ragione, Raz Degan è stato abituato fin da giovane ad essere “nomade”: per via della sua situazione familiare certamente non convenzionale, come l’ha definita proprio lui, si è spostato molto spesso. La sua famiglia, infatti, è sparsa per il mondo. La mamma, dopo la separazione, si è trasferita in Messico.

