Jey Lillo, Mario Adinolfi e Cristina Plevani sono i tre super finalisti dell'Isola dei Famosi 2025: ecco chi potrebbe vincere secondo i pronostici

Jey Lillo, Mario Adinoldi e Cristina Plevani sono i tre super finalisti dell’Isola dei Famosi 2025. Un trio inaspettato, soprattutto per la quota giovane che i pronostici davano come primo eliminato della serata. Invece, Jey è riuscito a battere prima Teresanna Pugliese, poi Loredana Cannata, mentre Adinolfi ha battuto Omar Fantini in un televoto flash. Cristina, invece, è riuscita ad arrivare direttamente in finalissima senza passare al televoto flash e, paradossalmente, questo potrebbe penalizzarla sul finish.

Finale Isola dei Famosi 2025/ Diretta, finalisti e vincitore: choc per Loredana e proposta nozze di Vallesi!

“Il podio è già tanta roba e poi sono con un puledro e un cavallo di razza, spero di essere una brava amazzone a questo punto.”, ha però ammesso la naufraga, già felice del traguardo raggiunto.

Isola dei Famosi 2025, chi sarà il vincitore tra Jey Lillo, Mario Adinolfi e Cristina Plevani? I pronostici

Al momento, rimane svantaggiato, tra i tre, Jey Lillo, anche se non è detto che non possa essere la grande sorpresa, il colpo di scena assoluto dell’Isola dei Famosi 2025. Sono invece tante le possibilità che sia Mario Adinofi a vincere il programma, forte di percorso fatto di sacrificio fisico ma anche di conoscenza. Il concorrente, infatti, ha mostrato parti di sé inedite al pubblico, che lo conosceva soprattutto per le sue idee forti e discutibili. Cristina Plevani è, al momento, nel mezzo: protagonista di un percorso interiore molto importante, potrebbe trionfare proprio per la forte crescita mostrata in questi due mesi.

Vincitore Isola dei Famosi 2025, chi è? Classifica/ Fuori Loredana e Omar, Jey Lillo sale nei pronostici