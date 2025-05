È scoppiata un’accesa lite tra Mario Adinolfi e Teresanna Pugliese all’Isola dei Famosi 2025. La naufraga è finita nel mirino dei Senatori perché accusata di non riuscire ad integrarsi col gruppo, accusa che Teresanna ha però negato, dicendosi disponibile con tutti tranne che con due naufraghi: Alessia Fabiani e Mario Adinolfi. Con questo secondo, in particolare, la naufraga ha ammesso di non trovare punti in comune e, per questo, di non avere approcci con lui.

Teresanna asfalta Alessia Fabiani all'Isola dei Famosi: "Scorretta, fai la governante di Adinolfi"/ È lite!

Adinolfi, dal suo canto, non ha risparmiato critiche a Teresanna e anche a Chiara Balistreri, rea di essere la sua inseparabile amica. “Hanno deciso di fare coppia contro il resto del gruppo, che è stato sempre molto armonico e capace di accogliere.”, ha detto Mario alle telecamere dell’Isola dei Famosi 2025, prima di lanciare un duro attacco diretto all’ex di Uomini e Donne: “Sai solo attaccare alle spalle chi non c’è, è lo stile dei vigliacchi!”

Teresanna crolla e piange all'Isola dei Famosi 2025: "Tutto il gruppo contro"/ "Mi fanno sentire un'intrusa"

Teresanna Pugliese e Chiara Balistreri contro Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi 2025: è scontro!

Mario non si è fermato qui e ha quindi tirato in ballo anche Chiara quando, a Teresanna Pugliese, ha detto: “Capisco che in questo modo fai parlare di te e ottieni visibilità. Usi una ragazzina come scudiero!” Il sentirsi definita ‘ragazzina’ ha scatenato la reazione di Chiara che ha affrontato il naufrago di petto: “Io la manipolazione l’ho passata e so capirla, quindi non mi faccio manipolare e lei non lo sta facendo.” Così ha aggiunto: “Questa è una scusa perché non sanno cosa dire. Si trovano davanti due persone che vengono da un altro gruppo e sono forti!” A chiudere la questione è stata sul finale Teresanna con una frase provocatoria al naufrago rivale: “Dai, anche oggi ti abbiamo dato un po’ di dinamica.”.