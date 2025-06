Isola dei Famosi 2025: Teresanna Pugliese accusata di mangiare più cocco

Un pezzo di cocco scatena una nuova lite all‘Isola dei Famosi 2025 dove la fama si fa sentire e anche il piccolo più pezzo di cibo serve a ritrovare un po’ di energia ed entusiasmo. Nel daytime dell’11 giugno 2025, i naufraghi aprono un nuovo cocco dividendolo in porzioni ma Mario Adinolfi nota che Teresanna mangia un pezzo in più, anche abbastanza grande. Adinolfi confessa di aver visto Teresanna mangiare un pezzo di cocco abbastanza grande destinato a Patrizia Rossetti, assente in quel momento.

Quando finisce l’Isola dei Famosi 2025? È ufficiale/ Svelata la data della finale

“Patrizia quando è tornata ha mangiato i suoi pezzettini ma non ha detto nulla perché è una signora2, commenta Mario. Le voci arrivano così all’indirizzo di Teresanna Pugliese che ribadisce di non aver assolutamente mangiato del cocco in più. Dopo essersi allontanata, gli altri naufraghi continuano a discutere e scoppia la discussione.

Isola dei Famosi 2025: Ahlam e Dino ai ferri corti/ Caos sull'Ultima Spiaggia: "Immatura e viziata "

Adinolfi contro Chiara: ecco cos’è successo all’Isola dei Famosi 2025

Se Patrizia Rossetti non scatena alcun caso per il pezzo di cocco eventualmente mangiato in più da Teresanna spiegando che se l’avesse fatto davvero avrebbe fatto bene, Jasmine ha da ridire nei confronti della Rossetti che ammette di non ricordare il nome della naufraga. “Io ho detto qualcosa sul cocco che ha mangiato Teresanna? Non mi risulta e se l’ha mangiato ha fatto bene”, dice Patrizia.

Adinolfi, poi, di fronte a Chiara che si schiera dalla parte di Teresanna perde la pazienza. “Perché devi fare sempre la portavoce delle cose incontestabili? Esisti di luce tua una volta tanto. Ma non ti sei rotta di fare la damigella d’onore? Esisti Chiara, tira fuori una tua personalità”, sbotta Adinolfi. “Fai sempre la vittima, esci fuori con un minimo d’intelligenza tua”, dice ancora Adinolfi. “Se hai qualche problema, urla con l’albero”, replica Chiara mentre Teresanna viene portata via per un trattamento medico.

Isola dei Famosi 2025 chiude prima: anticipata la finale per i bassi ascolti/ Ecco quando andrà in onda