Adinolfi “Malena? Infelice, faccia altro”/ Lei “Sess* anale è il top, forse lui…”

Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, dopo il servizio de Le Iene dedicato a Malena, la pornodiva la quale ha messo all’asta un suo pelo a fini benefici, si è scagliato contro la giovane pugliese ed il suo mestiere. Nel corso di un suo intervento a La Zanzara, il programma su Radio 24, Adinolfi ha denunciato la diffusione incontrollabile della pornografia, soprattutto in questo periodo caratterizzato dalla pandemia da Coronavirus: “Noi abbiamo i ragazzi a casa. E’ il momento giusto per dare un colpo alla pornografia”, ha detto. Eppure, nonostante il dilagare del fenomeno, “stiamo facendo il contrario, stiamo facendo la santificazione di Malena alle Iene”. Quindi ha colto l’occasione per contestare quanto trasmesso nel programma di Italia 1: “Ho visto un servizio di trentacinque minuti. Quello di Malena non è un mestiere, non è un lavoro. Offende la sua dignità di donna e mette in pericolo i ragazzi più giovani”. Adinolfi ha chiaramente attaccato non solo la pornostar ma anche la trasmissione di Davide Parenti: “Malena va convinta a fare altro”, ha aggiunto, “invece che idolatrarla in televisione. Può darsi che abbia altri talenti, non credo sia il suo unico talento quello di spogliarsi e spiegare la doppia prenotazione…” (sic!).

ADINOLFI VS MALENA: IL BOTTA E RISPOSTA

Scusandosi sull’errore compiuto (“doppia penetrazione”), Adinolfi ha ammesso di essere poco preparato sull’argomento ed è tornato all’attacco ancora contro Malena: “E’ un cattivo esempio per i ragazzi e non credo che il papà e la mamma siano orgogliosi di quello che fa. Così, a spanne”. Nonostante le sue critiche Malena è per molti giovani e non solo un vero idolo: “E’ una tragedia. Vi sembra giusto che sia un idolo degli italiani?”, si domanda, e propone “una black list di siti ai quali si può accedere solo col documento”, al fine di garantire il divieto di accesso a ragazzini minorenni. Adinolfi proprio non si capacita del troppo spazio dedicatole: “Trovo follia dedicare tutto quel tempo a Malena in tv”. Nel bel mezzo della trasmissione è intervenuta la diretta interessata: “Mario Adinolfi sostiene che io dovrei cambiare mestiere? Ma perché? Mi piace e vivo serena, perché devo cambiare mestiere?”. Adinolfi le ha quindi chiesto se davanti ai genitori si sente realmente così serena come fa credere. “Se io sono riuscita a raggiungere un equilibrio come l’hanno raggiunto centomila persone che lavorano in questo settore, non vedo perché bisogna ancora puntare il dito verso chi fa questo lavoro. Basta”, ha replicato la pornostar. Il botta e risposta è andato avanti con Adinolfi che ha proseguito: “A naso non sembra felicissima di poter dire che la doppia penetrazione anale sia il suo talento maggiore”.

Malena ha ribadito il suo stato assolutamente sereno ed ha smentito che quanto trasmesso in tv sia stato “esaltazione della pornografia”. Addirittura dopo quel servizio in cui spiegava la pratica dello squirting, molte donne le avrebbero scritto per ringraziarla. Mentre Cruciani si è mostrato molto interessato all’argomento, Adinolfi ha sostenuto che “sotto i 18 anni è certamente una cosa che fa male”, ed ha spiegato la sua contrarietà rispetto al sesso anale: “Mi sembra un atto di violazione della donna molto grave. Molto brutto. Lo considero un atto doloroso per la donna. Una doppia penetrazione non è propriamente la cosa più desiderata dalla donna”. Malena ha categoricamente smentito la presunta violenza dell’atto, ribadendo il consenso della donna e commentando in tono provocatorio: “per me è assolutamente top. Per il novanta per cento delle donne è così. Forse Adinolfi non è capace di farlo, eh…”.



