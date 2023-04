Adobe intelligenza artificiale/ Esce Firely per battere i competitors

Adobe punta all’intelligenza artificiale. La software house californiana, negli ultimi periodi sta pensando i suoi piani. Photoshop è un software di editing, molto ricercato, ma con l’avvento dell’intelligenza artificiale, se non c’è un adeguamento, il rischio è quello di dargli un possibile addio.

Pubblicità gioco d'azzardo/ Il TAR multa Meta per 750 milioni di euro: cos'è successo

O meglio, i professionisti del comparto fotografico continueranno sempre ad utilizzare Photoshop e altri programmi di editing, ma se non si sta al passo, il rischio è sempre lo stesso: essere sopraffatti dall’evoluzione. Basti pensare alla mossa di Microsoft, che sta integrando Bing Image Creator su Edge.

Adobe intelligenza artificiale: come si muove l’azienda californiana

Anche Adobe deve basarsi su intelligenza artificiale. Come abbiamo detto, restare indietro significherebbe darla vinta ai competitors. Tanto per citare qualche nome oramai noto, Stable Diffusion, Midjourney e Dall–E, sono soltanto alcuni dei recenti generatori di immagini AI.

Bloomberg finanza/ Nuovo chatbot AI per gestire i dati e la fluttuazione delle borse

In risposta a questi programmi, Adobe ha presentato la beta del suo programma basato su intelligenza artificiale: Firely. Il software si basa sulla generazione di immagini ed effetti di testo integrabili in esse. Vi saranno nuovi modelli di intelligenza artificiale creativa.

Attualmente la versione beta non è destinata a chiunque, ma è a numero chiuso. Si esclude quindi, o almeno per il momento, che vi sia un lancio commerciale. Siamo certi però, che se tutto dovesse andar bene, l’integrazione come prodotto ufficiale Adobe, non tarderà ad arrivare.

Adobe intelligenza artificiale Firely: il confronto con i competitors

Adobe basa Firely su intelligenza artificiale. Ilsole24ore avrebbe comparato i software, e il risultato sarebbe chiaro: il generatore di immagini Firely, seppur si mostri molto professionale, sarebbe meno sorprendente rispetto a Midjourney.

Twitter salvato dai tagli di Musk/ "Cassa positiva, gli investitori stanno tornando"

Ma c’è un punto a suo vantaggio (che potrebbe far la differenza), Firely è molto più pulito e le sue immagini sarebbero uniche, pur non violando il copyright. Si parla soltanto della beta, ma che già dimostra esser molto promettente.











© RIPRODUZIONE RISERVATA