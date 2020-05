Adolf Hitler aveva un micropene?/ Ipospadia e un solo testicolo: cocaina suo viagra

Pubblicità

Adolf Hitler era dotato di un micropene? È questa la clamorosa indiscrezione pubblicata dagli scrittori Jonathan Mayoo ed Emma Craigie nel loro nuovo libro “Hitler’s Last Day: Minute by Minute” e riportata dal quotidiano britannico “The Sun”. Una condizione fisica imbarazzante per lo storico dittatore della Germania nazista ed emersa da alcune relazioni mediche successive all’arresto dell’uomo: si parla di genitali deformati e caratterizzati da criptorchidismo nella parte destra (mancata discesa di un testicolo nel sacco scrotale) e di ipospadia, malformazione congenita che dà origine al micropene. Per questo il Führer pare avesse timore di farsi vedere nudo e non divenne mai padre, malgrado le sue continue esortazioni alla popolazione di mettere al mondo figli e di impreziosire così la razza ariana. Inoltre, gli inglesi erano soliti intonare una canzoncina di sfottò a Hitler in quegli anni che non farebbe altro che confermare quanto scritto dagli storici nel volume recentemente pubblicato…

ADOLF HITLER AVEVA UN MICROPENE? ECCO COME RIUSCIVA A SODDISFARE EVA BRAUN

Il motivetto che tanto andava di moda nel 1939 fra gli anglosassoni era il seguente: “Hitler ha una palla sola, Goring ne ha due ma molto piccole, un po’ come Himmler, ma il povero vecchio Goebbels non ne ha nessuna”. Eppure, sebbene si dice che praticasse poca attività sessuale, il suo medico di fiducia, registrato all’anagrafe come Theodor Morell, gli prescriveva puntualmente anfetamine, ormoni e cocaina per fargli crescere il desiderio: questo, ovviamente, per soddisfare a letto la propria compagna di vita, Eva Braun, sposata poi il giorno prima del suicidio. Al di là di questo problema fisico, le donne andavano pazze per Adolf Hitler, i cui impulsi sessuali, stando a quanto dichiarato dall’architetto nazista Albert Speer, erano del tutto inesistenti. “In alcun modo descriverei Hitler come una persona sessualmente normale nei suoi rapporti con le donne. In particolare, nel caso di Eva Braun, non c’era attività sessuale per lunghi periodi di tempo, tranne qualche episodio”.



