Cos’è successo davvero negli ultimi giorni di vita di Adolf Hitler? Morì davvero nel suo bunker a Berlino, il 30 aprile del 1945?

Sono tante le teorie, le testimonianze più o meno attendibili ma anche i film e i libri che provano a raccontare quanto accaduto in quei giorni nei quali il Fuhrer, messo con le spalle al muro, capì di non avere scampo. Qual è però la verità? Il 29 aprile del 1945, mentre i russi erano sempre più vicini, Hitler sposò Eva Braun, circondato nel suo bunker dai suoi fedelissimi, quelli che con lui avevano contribuito alla creazione del Terzo Reich.

C’era Goebbels, il ministro della propaganda nonché suo braccio destro in tutto, ma anche il segretario Martin Bormann e una decina di altre persone tra soldati e collaboratori. Dopo le nozze, celebrate in forma assolutamente privata, Hitler redasse due testamenti, uno privato e uno politico. Il giorno dopo, il 30 aprile, con i russi ormai a pochi metri dal bunker, il Fuhrer prese la decisione di togliersi la vita insieme alla moglie appena sposata, Eva Braun. Come raccontano le testimonianze, in tanti decisero di lasciare il bunker e affrontare i nemici: altri, come appunto Hitler, rimasero invece fino alla fine lì sotto, senza luce e con poca aria, decidendo di morire prima che arrivassero i russi.

Gli ultimi giorni di Adolf Hitler, storia vera: suicida nel bunker

Negli ultimi giorni di vita, Adolf Hitler visse sotto il bunker di Berlino nel quale si era rifugiato con i suoi collaboratori più stretti e con i soldati. Prima dell’arrivo dei russi, il Fuhrer decise di assumere del cianuro con Eva Braun, sua moglie, e poi di spararsi un colpo alla testa. I corpi, secondo quanto emerso, sarebbero stati poi bruciati, come da sua indicazione, e seppelliti nel giardino della Cancelleria del Reich.

Più avanti in tanti, soprattutto i sovietici, teorizzarono l’ipotesi per la quale Hitler non sarebbe morto ma fuggito in Sud America, come tanti nazisti fecero. In realtà non sarebbe così. Qualche tempo dopo la morte di Hitler, infatti, venne ritrovato un cadavere e fu sottoposto ad alcuni esami. In particolare modo la mascella venne confrontata con quella di Hitler e le radiografie confermarono che si trattava dello stesso uomo.

