Si chiamano Adolfo ed Elena Lorenzi i genitori di Matilde Lorenzi, chiamati, dopo la sua tragica morte in pista, a trasformare il dolore in amore. La mamma e il papà della campionessa di scii, genitori a loro volta anche di Lucrezia, Giosuè e Matteo, tutti appassionati di sport, hanno vissuto questa terribile tragedia che si è abbattuta sulla loro famiglia con immensa forza e hanno cercato di prendere quel poco di buono che potesse esserci in un fatto simile. Matilde aveva infatti solamente vent’anni quando è morta e per questo i genitori, invece che impazzire a causa del dolore, hanno deciso di fare qualcosa di utile in memoria della figlia. Adolfo ed Elena hanno creato così una Fondazione che porta il nome della figlia, della quale si occupano personalmente, che si prepone l’obiettivo di aumentare la sicurezza sulle piste da sci.

“Il progetto che porteremo avanti a nome suo la terrà in vita” aveva dichiarato proprio il papà, nel giorno del funerale di Matilde. Un dolore grandissimo per tutta la famiglia che però, proprio per amore di Matildina, come amavano chiamarla i suoi genitori, si è trasformato in altro. In suo nome, infatti, delle vite verranno salvate.

Adolfo ed Elena, chi sono i genitori di Matilde Lorenzi: il trasferimento a Sestriere

Un grande amore quello dei genitori di Matilde Lorenzi, che hanno lasciato la loro città d’origine, Torino, proprio per regalare un sogno alle loro figlie e ai loro figli, tutti amanti dello sci. Si sono così trasferiti e Sestriere, dove sono presenti tra le più importanti piste da sci, per permettere ai loro ragazzi di farne un mestiere. Tornando a parlare ad aprile del 2025, dopo l’ennesima tragedia in pista, questa volta in Francia, il papà di Matilde ha parlato del loro grande dolore: “Solamente chi ci è passato può insegnarti a conviverci” ha affermato.