Adonella Colonna di Paliano, morta ex moglie Nicola Carraro/ L’addio “Riposa in pace”

Grave lutto per Nicola Carraro: è morta Adonella Colonna di Paliano, sua ex moglie e madre dei suoi tre figli Ginevra, Giada e Gian Gerolamo detto Gerò, ex compagno di Simona Ventura. Ad annunciarlo è stato proprio Carraro con un post pubblicato su Instagram: una foto della donna da giovane, accompagnata da una breve didascalia “Ciao Ado, riposa in pace”. Nobildonna, Adonella e Nicola sono stati sposati un po’ di anni, 1963 al 1980, poi la loro relazione si è conclusa. Nonostante il matrimonio sia dunque finito da molto tempo, i due sono rimasti in buoni rapporti, anche per amore dei propri figli. L’addio di Nicola alla moglie su Instagram ha inevitabilmente destato molta curiosità, anche perché Carraro non ha subito specificato chi fosse la bellissima donna nella foto.

L’addio di Mara Venier all’ex moglie del marito Nicola Carraro

In tanti hanno dunque chiesto a Nicola Carraro chi fosse la donna nella foto ed è stato prima lui, poi l’attuale moglie Mara Venier a spiegare l’accaduto. “Adonella era la prima moglie di Nicola, la madre dei suoi tre figli…..una donna meravigliosa”, ha scritto la conduttrice di Domenica In, che ha manifestato tutto il suo dolore per la morte della donna, così come sua figlia Elisabetta Ferracini. D’altronde tra Mara e Adonella c’era un ottimo rapporto, come confermano proprio le parole usate dalla Venier nel suo commento su Instagram.

