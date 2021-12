Adoratamente con stile, Gf Vip 2021/ Marchesa d’Aragona: “Alex Belli ama Delia e Soleil e ora?”

E’ lunedì e come ogni primo giorno della settimana a tenerci compagnia c’è la rubrica “Adoratamente con stile”, il pungente e mai banale punto di vista della Marchesa d’Aragona su quanto accade nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip 2021.

Adoratamente con stile, Gf Vip 2021, Marchesa d’Aragona: “Ed ora Alex come ne uscirà?”

Ormai Alex Belli ha proprio sparato tutte le cartucce, ma comunque è riuscito “a tener la scena” per tre mesi, con tutte le sue facce e le sue assurde contraddizioni. Innegabile che sia stato il vero protagonista di questo “esiguo” Gf Vip.. del resto è stato facile perché ha “sempre tirato a porta vuota”! Ha più volte ribadito che il suo mondo è fuori, e li nella Casa.. deve pur passare il tempo (pensate all’Ego di Soleil dopo questa esternazione) e pur sapendo che è una fiction ci ha fatto sorridere.. anche quando in puntata candidamente ha esclamato che si possono amare due donne, contemporaneamente e con la stessa intensità! Ma non era solo Attrazione artistica?! E’ Adorati? Naturalmente come sempre, poi si contraddice, affermando che la sua vera vita è con Delia, completamente appagato dal loro Amore, dalla loro complicità, e dai loro progetti di lavoro! Furba Soleil (come passatempo non ci sta) e rende pan per focaccia, visto che nonostante le sue avances “da gatta morta” non ha sortito nessun effetto, asserisce che fuori c’è qualcuno che l’aspetta e adesso anche lei vive l’attimo.. e intanto appena possibile si avvinghia e abbarbica sul corpo di Alex… Cosa naturale tra due amici vero adorati???!

Adoratamente con stile, Gf Vip 2021/ Marchesa d'Aragona “Alex Belli alla frutta, foto di Delia che casualità”

Adoratamente con stile, Gf Vip 2021, Marchesa d’Aragona: “Nuove coppie nella casa”

Intanto qualcuno ha compreso che il gioco delle coppie funziona sempre in tv e Sophie passa dall’estrema indifferenza e antipatia, e direi idiosincrasia, nei confronti di Gianmaria, a novelle effusioni a dir poco spinte.. come i baci “a luci rosse” dietro la consolle! Qualcuno afferma che siano i fumi dell’alcol.. Sembra chiaro ed inequivocabile che qui il più ingenuo sia Gianmaria (che da sempre si dice attratto da lei). Sophie cerca di guadagnare in tutti modi visibilità perché fino adesso è stata praticamente assente… Forse un’altra coppia fa capolino per guadagnarsi spazio.. parliamo di Biagio e Miriana? Staremo a vedere.. Miriana voleva un uomo più grande nella casa e sembra essere arrivato! E visto che ormai abbiamo detto e visto tutto su Alex e Soleil.. avanti gli altri.. ma Adoratamente con Stile!

Adoratamente con Stile, GF Vip 2021/ Marchesa d’Aragona: "Giucas mente sapendo di mentire!"

Vostra Adorata Marchesa

LEGGI ANCHE:

Adoratamente con Stile, GF Vip 2021/ Marchesa d'Aragona: "Soleil serve bagno di umiltà, Volpe bocciata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA