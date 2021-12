Adoratamente con stile, Gf Vip 2021/ Marchesa d’Aragona: “Alex Belli entrato sposato, poi con Soleil…”

La Marchesa d’Aragona torna con la sua rubrica Adoratamente con stile dedicata al Gf Vip 2021. Anche oggi focus su Alex Belli, protagonista assoluto della casa del Grande Fratello: per la Marchesa d’Aragona è un “Novello Icaro”.

Alex Belli ha fatto il suo gioco, senza seguire una precettistica chiara, inequivocabile e giudiziosa, ha contato molto sull’improvvisazione “artistica”, sul “prendersi la scena in qualsiasi modo possibile” e ne è venuta fuori una “pietanza” non commestibile! Francamente mi dispiace molto! Pensavo per te un’uscita trionfale in finale, sul podio e invece sei andato via non dalla porta rossa, ma dall’uscita “di servizio“.

Hai provato a volare in alto ma come Icaro sei precipitato nella voragine della confusione, della mancanza di trasparenza e chiarezza.. del resto hai trovato nella Sorge la “spalla perfetta”! Giocare su due tavoli (finzione o realtà non importa) è stato un pessimo ruolo da interpretare per te stesso e per chi ti guarda.

Avresti dovuto seguire la strada della sincerità e della trasparenza.. sei entrato nella casa come un uomo felicemente “sposato” e poi la contaminazione di Soleil ti è stata fatale.. un gioco pericoloso, che lascia l’amaro in bocca.. Adorato Alex avresti dovuto prendere le distanze prima di tutto “da te stesso”.. ascoltare soltanto la voce del cuore, senza pensare a strategie ma ripercorrere i sani valori familiari che tanto soavemente tuo padre “recitava” nella missiva a te indirizzata. Sono certa che ora fuori dalla casa ogni cosa tornerà al suo posto e te lo auguro di vero cuore! Forse il rammarico che avresti potuto spendere in un modo diverso il tuo tempo e “dare in pasto” ai telespettatori la parte migliore di te e non l’esatto contrario. Forse dopo tanti giorni di isolamento dal mondo reale “nell’acquario” del GF Vip hai provato anche tu, come Jaques Cousteau, “l’estasi degli abissi”? Voglio credere che sia così.. Un adorato abbraccio tra Reality e Realtà ma Adoratamente con Stile…

Vostra Adorata Marchesa



