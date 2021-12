Adoratamente con stile, Gf Vip 2021/ Marchesa d’Aragona: “Espulsione per Soleil Sorge!”

Torna il Grande Fratello Vip 2021 con una nuova diretta serale, e non poteva mancare il prezioso punto di vista della Marchesa d’Aragona, la sua rubrica “Adoratamente con stile” che analizza tutto ciò che accade nella casa più spiata d’Italia.

Mentre vagliavo e riflettevo sulle “cadute di stile” della puntata di venerdì scorso del GFVip mi son resa conto che avevo tanto di quel materiale da poter riempire tutti gli scaffali della mia nuova biblioteca.. quella dedicata esclusivamente al #triploorroreadoltranza! Dunque mi soffermerò su ciò che più mi ha disgustato o divertito! Espulsione immediata per la Sorge! Questa volta non ci possono essere scusanti. Al temine della puntata di venerdì 10 dicembre, dopo esser stata resa nota la data del termine del reality metà marzo, Soleil e Manila sono letteralmente stramazzate sul grande pouf azzurro e tenendosi per mano stordite dalla terribile novella, tra il sussurrare della Nazzaro in preda allo scoramento più assoluto “allora dobbiamo ricominciare tutto da zero”, la Sorge esordisce bestemmiando in inglese.. vergogna e questa volta non ci possono essere scusanti.. abbiamo una fitta lista di espulsioni immediate Denis Dosio e Stefano Bettarini (seppur esprimendosi in dialetto) e questa volta non può passarla liscia.. come mai sta ancora lì? Sicuramente il Grande Fratello prenderà provvedimenti nella puntata di questa sera.. non potrebbe essere altrimenti!

Ho cercato invano sul web il video dove due deliziose Impavide, Francesca Cipriani e Lulù Selassie affrontano indomite a “viso scoperto” la Ricciarelli perché è sempre pronta a criticare tutto e tutti.. Loro hanno avuto il coraggio di contraddirla perché stufe delle continue vessazioni verbali.. Uno speciale plauso! Momento tragicomico la finta uscita di Alex dalla porta rossa con urla e schiamazzi ad oltranza (tutti sanno che ci sono una miriade di uscite di sicurezza ..Alex basta.. la prego la faccia finita o questo “non è il tuo game?”).

Lo avrebbe così redarguito il nostro #ducageorge e dopo un’ora strimpellava e cantava a squarciagola! Ma veramente abominevole! Ma quello che più mi diverte sono i pronostici di chi lascerà la casa .. Secondo me se termina tra un anno e mezzo, saranno ancora tutti li.. e dove vanno?! E quando gli ricapita!!!!! A questo punto non mi resta che darvi appuntamento a stasera.. ma Adoratamente con Stile!

Vostra Adorata Marchesa

