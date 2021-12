Adoratamente con Stile, Gf Vip/ Marchesa d’Aragona: “Aldo Montano lezione di vita”

ADORATAMENTE CON STILE, MARCHESA D’ARAGONA: “ALDO MONTANO HA EVITATO LA TRAPPOLA DEL TRASH”

Aldo Montano è stato senza dubbio il concorrente più amato, anzi adorato di questa sesta edizione del Gf Vip. In lui si coniugano amabilmente classe, stile ed eleganza, onore e onorabilità. Non è mai caduto nella “trappola” del trash, anche quando, più di una volta, è stato “provocato” da Alex Belli o da altri inquilini che lo accusavano di non parteggiare per nessuno e di non esprimere mai il suo parere… A questo proposito fu impeccabile e centrata la sua risposta “io mi esprimo soltanto su ciò che mi interessa”! E in quel contesto c’era ben poco d’interessante su cui esprimersi, mio Adorato!

Sentito e fraterno il meraviglioso rapporto con Manuel Bortuzzo, in lacrime per il suo abbandono. Ma gli sportivi, si sa, hanno degli obiettivi e lui aveva programmato tre mesi di permanenza nella Casa ed è perfettamente allineato alla sua decisione iniziale. Priorità assoluta alla vita privata: fuori ci sono la moglie Olga e tre figli che lo aspettano, oltre a tutta la sua meravigliosa famiglia…

ADORATAMENTE CON STILE, MARCHESA D’ARAGONA: “ALDO MONTANO UN ESEMPIO, UN GRANDE UOMO”

I campioni sono coerenti e non hanno ripensamenti, danno priorità alla vita reale, agli affetti veri e sinceri. Un grande insegnamento per tutti coloro che fuori dalle “luci della ribalta”, o meglio dalle “telecamere”, si sentono persi! Nella mia accurata analisi, nelle pieghe e gli anfratti delle emozioni che ha saputo donarci questo straordinario campione, non ci sono ombre o chiaroscuri.

Montano è un meraviglioso “eroe spartano” da portare ad esempio, un grande uomo. Grazie Aldo, grazie di vero cuore! E noi, miei Adorati, ci vediamo questa sera per una nuova puntata del Gf Vip 6. Non mi resta che salutarvi, ma Adoratamente con Stile!

Vostra Adorata Marchesa



