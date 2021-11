Adoratamente con Stile, GF Vip/ Marchesa d’Aragona: “Alex Belli non conosce vergogna”

GF VIP, MARCHESA D’ARAGONA: “KATIA RICCIARELLI PATETICA, ALEX BELLI E SOLEIL SORGE RECITANO MALE…”

Tristissimo e noioso siparietto di Katia Ricciarelli, che interpreta il ruolo “materno” in una conversazione “de visu” con Soleil Sorge, dove la esorta a non fare gioco di squadra e di pensare solo a se stessa… Raccomandazione del tutto gratuita, visto l’ego gigantesco, seppur immotivato, della ragazza. E, come se nn bastasse, incalza “patetica”, affermando che si può fidare soltanto di lei. A questo punto nutro una dose massiccia di compassione nei confronti di Soleil! Non mancherà una stoccata per Miriana Trevisan, con la quale la cantante si “rammarica” di non essere mai riuscita a stabilire un rapporto. Chissà perché, si chiede la Vostra Adorata Marchesa!

Adoratamente con Stile, GF Vip/ Marchesa D'Aragona: "Alex Belli recita con Delia!"

Tragicomica la finta “uscita dalla porta rossa” di Alex Belli, che non conosce vergogna! Surreale e ridicola Soleil che “lo trattiene”, “ricattandolo” e barattandola con la sua stessa fuoriuscita… Pessima interpretazione. Pensate che Antonella, una cassiera del supermercato vicino alla mia magione a Fontana di Trevi, mi ha detto: “Scusi Marchesa ma quelli del Grande Fratello Vip non sanno nemmeno recità! A chi la vonno dà a beve?”. Tra me e me pensai: “Ma allora è proprio così evidente! Triplo orrore!”.

Adoratamente con Stile, Gf Vip/ Marchesa D'Aragona: “Alex Belli va cacciato!”

“ALEX BELLI, CHE SFACCIATAGGINE! GIUCAS CASELLA E LA SUA CAGNETTA NINA: INCONTRO CHE ARRIVA AL CUORE”

Ma il clou arriverà quando lo stesso Belli affermerà contrito che ha poi deciso di restare, perché la sua Delia Duran lo aveva pregato di rimanere il più a lungo possibile nella Casa, cercando di essere sempre se stesso! E lui non ha voluto disattendere le sue aspettative! E qui scroscio di applausi per… la sfacciataggine ad oltranza!!! Ma c’è ancora una gustosa “chicca croccante”: sapete come Alex Belli spiega il suo “bisogno” di Soleil? Ecco a voi il misterioso arcano: perché fortemente attratto da una speciale “chimica artistica” che li accomuna… Dopo questa esternazione, stendiamo un pietosissimo velo di silenzio! Scandalo di tutti gli scandali! Nessuno osi parlare a vanvera di arte!

Adoratamente con Stile, GF Vip/ Marchesa d'Aragona:"Katia ego smisurato! Flirt Manuel-Lulù esigenza scenica?"

Unico momento di autenticità è l’incontro di Giucas Casella con l’Adorata cagnetta Nina: mi è arrivato al cuore, forse perché ritengo che questi adorati “pelosetti” siano gli unici capaci di donare in maniera incondizionata amore! Amore per amore, scevro da qualsiasi scambio o interesse. Inoltre, posseggono un’altra immensa dote, che nell’uomo è completamente assente: la riconoscenza! Sono certa che anche voi condividerete questo pensiero, che è proprio di coloro che convivono con queste adorate creature, che, come diceva Totò, sono “un po’ angeli e un po’ bambini”… E, con questa dolcissima emozione, mi congedo da Voi.

Adoratamente con Stile,

Vostra Adorata Marchesa



© RIPRODUZIONE RISERVATA