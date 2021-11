Adoratamente con Stile, Gf Vip/ Marchesa D’Aragona: “Alex Belli va cacciato!”

Il consueto appuntamento in vista della nuova puntata del Gf Vip, il Grande Fratello Vip 2021, con la Marchesa D’Aragona. L’analisi di quanto accaduto nelle ultime ore nella casa più spiata d’Italia, dove i colpi di scena senza dubbio non mancano. Sotto i riflettori in particolare Alex Belli, che ha fatto un gran parlare di se fra litigi vari e parole forse un po’ fuori posto: cosa accadrà questa sera durante la diretta? Si preannunciano fuochi d’artificio, nel frattempo, godiamoci il pensiero della nobile Marchesa D’Aragona, buona lettura.

Adoratamente con Stile, GF Vip/ Marchesa d'Aragona:"Katia ego smisurato! Flirt Manuel-Lulù esigenza scenica?"

ADORATAMENTE CON STILE, GF VIP: CAMBIO DI ROTTA PER ALEX BELLI

Eppure l’ingresso di Alex Belli nella casa del GfVip 6 e il successivo soggiorno fino a poco tempo, era stato gradevole e soave… Sempre sorridente, misurato anche nell’eloquio e con un’ottima dose di cordialità che dispensava “gratuitamente” ai suoi compagni di viaggio. Apparentemente amico di tutti (“de visu” intendo) e presente ed iper protettivo con L’Adorato Manuel… Più volte l’ho immaginato in finale e mi sembrava avesse imboccato la strada giusta per conquistare sempre un più alto indice di gradimento.. Ma all’improvviso e in maniera del tutto inaspettata è cambiato qualcosa. Il garbato dottor Jekyll cede il posto a un Mr. Hyde senza scrupoli… C’era stata qualche avvisaglia sul suo comportamento da “giano bifronte” con alcuni inquilini della casa, ma li considerai “poca cosa” tenendo conto della noia imperante che attanaglia inesorabilmente, chi non ha argomenti su cui discutere!!! Ma dare del Falso ed Ipocrita ad ALDO MONTANO è inammissibile! Lo ha provocato con una sfacciataggine senza precedenti.. e senza alcun motivo..poi in un secondo tempo ha affermato, a sua discolpa, di aver trangugiato ben tre bottiglie di vino.. anche questo non è verosimile perché il Grande Fratello non dispensa alcolici (ricordo bene, un paio di bottiglie per i nostri party ..una tantum, ma da dividere tra tutti gli inquilini della casa) tra l’altro “in vino veritas” e non ci sono giustificazioni alle aggressioni seppur verbali per poi contraddirsi di nuovo ed affermare che non aveva fatto nulla di male, anzi si aspettava le sue scuse! Che tardavano ad arrivare.. Che insolenza!

Adoratamente con Stile, GF Vip/ Marchesa d'Aragona: "Soleil falsa, Katia deplorevole"

ALEX BELLI CONTRO ALDO MONTANO, LA IL CAMPIONE NON SI SCOMPONE

Aldo è un grande signore (lo conosco personalmente, eravamo entrambi giudici a SELFIE LE COSE CAMBIANO con Simona Ventura). E’ un grande campione olimpionico nel dna da generazioni ed un campione conosce il rigore, il sacrificio, ha un codice d’onore dal quale non può prescindere sia nella competizione che nella vita! E non cede alle provocazioni ma combatte ad armi pari e Alex non può essere un degno e leale avversario visto il suo infido comportamento. Alex deve aver capito (tutto d’un tratto), che Aldo sicuramente è un fortissimo avversario e ha cercato di praticare ai suoi danni un agguato, per coglierlo di sorpresa e indurlo a fare un passo falso! Ma i CAMPIONI sono avvezzi alla lotta dura, alla fatica, allo stress psicofisico per superarsi ogni volta nel modo migliore, per questo diventano CAMPIONI perché sono persone SPECIALI.

GF Vip, Adoratamente con Stile/ Marchesa d'Aragona: video, "Carmen le ha cantate a Katia!"

ALEX BELLI E LE PAROLE SU BORTUZZO: VA ESPULSO

Il web si rivolta contro Alex Belli e in un attimo si è ritrovato a ricominciare da zero, come nel gioco dell’oca e dire che era già vicino al traguardo tra i preferiti. Certo la contaminazione della Sorge ha fatto la sua parte e questo ridicolo ed insulso siparietto tra i due FA VERAMENTE PENA: ma chi pensano di gabbare? Questa è presunzione ad oltranza e del tutto ingiustificata. Almeno Andrea è stato sincero e più volte gli ha ribadito che aveva esagerato nei confronti di Aldo ma la Sorge invece lo caricava. Del resto NOI SIAMO CHI FREQUENTIAMO… e insieme formano una splendida coppia “di niente”, ma il momento in assoluto più SPREGEVOLE e stato quando, con un sorriso beffardo, Alex Belli afferma rivolgendosi a Davide e Soleil: “CADONO TUTTI TRANNE MANUEL PERCHÉ NON PUÒ CADERE”. Il tutto condito con una altisonante risata finale! A questo punto il mondo del web chiede l’immediata espulsione dalla casa! Anche lo Staff di Bortuzzo chiede vengano presi provvedimenti a tal proposito! Vedremo cosa farà il Grande Fratello.. Un’azione così efferata non può passare così impunemente! Sarebbe un pessimo esempio! Per ora un TRIPLO ORRORE AL CUBO PER QUESTO ALEX CHE FRANCAMENTE NON CONOSCEVO! Lo ricordavo gentile e garbato in più occasioni televisive e anche più volte alla Mostra del Cinema di Venezia, ma in quella “monade leibniziana” in una dimensione del tutto sconosciuta e surreale, ognuno reagisce in modo diverso. Bisogna essere provvisti di una massiccia dose di “SAPER VIVERE FARCITA DI SELF CONTROL” del resto siamo esseri complessi, più evoluti dei semplici “primati!” Così voglio sperare!

Adoratamente con Stile

Vostra Adorata Marchesa



© RIPRODUZIONE RISERVATA