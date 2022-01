Adoratamente con Stile, GF Vip/ Marchesa d’Aragona: “Alex-Soleil-Delia? Scandaloso…”

MARCHESA D’ARAGONA, GF VIP: “ALCUNI CONCORRENTI NON HANNO BUON SENSO NÉ VIRTÙ”

Adoratissimo libero arbitrio… Nella vita, la libertà di essere quello che pensiamo sia meglio per noi è assolutamente d’obbligo! Guai a “mascherare” i nostri comportamenti, per compiacere qualcuno… Sarebbe inutile. Sicuramente ci sarà sempre chi, per gelosia, invidia e senso di inadeguatezza dirà la sua! Ma questo deve lasciarci di una “indifferenza astrale”, come recita un mio iconico aforisma. Comunque, ognuno sia realmente com’è, o meglio, come si sente di essere, ma ci deve essere un “fil rouge” che attraversa ogni sperduto angolo del nostro “sentire”, che si chiama “buon senso“, dal quale nessuno può o deve assolutamente prescindere e ancor più in tv, in un programma così seguito!

E questo buon senso, si esplica nel sciorinare una serie di pregiate virtù che devono essere “catarifrangenti” in ogni nostro comportamento. Elenchiamone alcune: eleganza nell’eloquio, riservatezza, discrezione, stile nel vestire e soprattutto nei modi, classe nel portamento, onore e onorabilità. Tutto questo è praticamente assente (in alcuni inquilini) della Casa del GF Vip!

GF VIP, MARCHESA D’ARAGONA: “ALEX-SOLEIL-DELIA? TRIPLO ORRORE”

In questa edizione ho visto e sentito cose che mi fanno gridare al “triplo orrore”… Abbiamo dovuto sopportare una soap grottesca e poco credibile, tra Alex Belli e Soleil Sorge, ma fa parte del gioco. Poi si è insinuata nella Casa Delia Duran con la “scusa” di vederci chiaro e così è nato il “triangolo”, ma, una volta nel reality, Delia ha pensato di “sconvolgere” o forse “stupire”, raccontando le sue “esperienze passate” e momenti di vita molto “privata” con il suo Alex… Così, nei talk in tv, come per incanto esce la “terza donna” da sempre “amica” di Alex…

Forse pensano di scandalizzarci? Sì, infatti, troviamo scandaloso questo voler apparire a qualsiasi costo usando ogni tipo di espediente… Veramente miserrimo, inqualificabile e ignobile! Intanto, la solita cassiera del super a Fontana di Trevi, nel salutarmi con il suo smagliante sorriso, esclama: “Adorata Marchesa, ma questi non conoscono vergogna!”. A questo punto non aggiungo altro e vi do appuntamento a stasera, salutandovi ma… Adoratamente con Stile!

Vostra Adorata Marchesa



