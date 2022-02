Adoratamente con Stile, Gf Vip/ Marchesa d’Aragona: “Che spettacolo deplorevole…”

GF VIP MARCHESA D’ARAGONA: “CAMPIONARIO SENZA STILE, CLASSE ED ELEGANZA”

Penso che “i party del sabato sera” nella casa del Gf Vip 6 dovrebbero essere aboliti.. forse colpa dell’alcool, se assistiamo puntualmente ad un deplorevole spettacolo: promiscuità di effusioni, balletti “hard” di pessima fattura….offensivi e di pessimo gusto per chi è in “scena “ e per chi guarda.. In una casa devastata dal “disordine e dalla totale confusione” in ogni senso.. ancora cercano, ma invano, di creare “appeal” da un triangolo “scaleno” ormai obsoleto!

Adoratamente con stile, Gf Vip/ Marchesa d'Aragona:"Il ritorno di Alex Belli più scontato dei saldi"

Barù si difende come può dalle vane “provocazioni” di seduttività dozzinale della “principessa”, Alessandro viene messo per punizione in zona nomination, per il suo atteggiamento reiteratamente “strafottente” .. Sophie informa Soleil che “gli sposi” hanno già un viaggio prenotato per le Maldive il 18 marzo.. la Sorge replica “tutto quadra”.. Buon per lei! E con questo “campionario” completamente avulso da Stile, Classe ed Eleganza ..Vi saluto Adorati Miei ma … Adoratamente con Stile!

Vostra Adorata Marchesa

