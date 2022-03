Adoratamente con Stile, GF Vip/ Marchesa d’Aragona: “Davide vincitore in pectore”

MARCHESA D’ARAGONA: “FINALE GF VIP PIENA DI LUCI, LUSTRINI E PAILLETTES”

Finale soavemente a sorpresa per il GF Vip 6. La coppa va a Jessica Selassié, ma il vincitore “in pectore” resta Davide Silvestri. Una lunghissima serata, piena di luci, lustrini e paillettes, dove tutto all’improvviso appare, fluido e patinato. Come per incanto vengono sciorinati “come candide lenzuola odorose, fresche di bucato, stese al sole” i momenti più significativi della seguitissima kermesse che, stranamente, “nessuno vede”, ma poi invece ci accorgiamo che sono tutti più che ben informati. Infatti, il GF Vip è visto e seguito da milioni di persone (ma nessuno lo vuole ammettere!).

Adoratamente con Stile, Gf Vip/ Marchesa D’Aragona: Sogno una finale fantasmagorica e un vincitore a sorpresa

Tutti impegnati in talk di cultura… Ma non è così. Parlare del GF Vip è trash, secondo questi “finti colti”, ma la realtà è ben distante da ciò che per “ignoranza”, o meglio, non conoscenza diretta, affermano in modo gratuito! Il GF Vip non è altro che uno spaccato socio-antropologico notevole, che esplora l’animo umano… Una precettista chiara e inequivocabile, che ti mette faccia a faccia con il tuo essere. Un’esperienza unica e irriproducibile, che non mi pentirò mai di avere fatto!

Marchesa d'Aragona: "Montano e Carmen Russo meritavano finale"/ "Vincitore GF Vip…"

GF VIP, MARCHESA D’ARAGONA: “ALFONSO SIGNORINI SEMPRE SUL PEZZO”

Impeccabile la conduzione dell’Adoratissimo Alfonso Signorini, “sempre sul pezzo”. Eccellente lo staff autorale, capitanato da Andrea Palazzo. Produzione e redazione straordinarie, come la regia e tutta la parte tecnica: tutto di altissimo profilo! Anche se, in verità, nei concorrenti di vip c’era ben poco, a cominciare dalla vincitrice…

Il momento dello spegnimento delle luci, resta sempre magico: in quella penombra, anche i momenti che non abbiamo gradito e criticato aspramente si dissolvono come rugiada al primo raggio di sole e di quei lunghissimi e interminabili sei mesi, trascorsi guardando cosa succedeva in quella “monade leibniziana”, porteremo soltanto un soave ricordo. Grazie Alfonso! E a Voi, miei Adorati, va il mio saluto… Ma Adoratamente con Stile!

Vostra Adorata Marchesa

Marchesa d'Aragona: "Festa della donna sia tutti i giorni"/ "Fatevi sempre valere!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA