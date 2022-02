Adoratamente con Stile, GF Vip/ Marchesa d’Aragona: “Delia e Barù? Scaricabarile…”

GF VIP, MARCHESA D’ARAGONA: “DOPO SANREMO, TORNARE A SCRIVERE SUL GF VIP È COME SPROFONDARE NEGLI INFERI!”

Dopo una settimana ben spesa, nella soavitudine di Sanremo, tra note ritornelli e personaggi che ci hanno regalato momenti degni di essere ricordati e raccontati, tornare a scrivere sul GF Vip è come dal Paradiso sprofondare negli inferi! Ma è la mia Adorata professione: “raccontare e analizzare” la vita attraverso quello che accade in tv! Il trauma è inimmaginabile… Cerco di disfare “le valigie” delle mie emozioni sanremesi e inizio a guardare alcuni video relativi all’ultima settimana del reality. L’impatto è oltremodo drammatico!

Vorrei gridare, anzi cantare un bel triplo orrore al cubo, con antennine e campanelli sonanti, ma ormai, ahimè, sono entrata nella “palude stigia”, dove albergano gli Iracondi, che Dante ci descrive in modo minuzioso, nel VII, VIII e IV canto dell’Inferno. Passo a descrivervi ciò che ho visto e sentito: Delia Duran è molto contrariata perché in tutta la Casa si è sparsa la voce di “un bacio” tra lei e Barù. Lei giura e spergiura e chiede il nome della persona che sta tramando contro di lei. Inizia uno “scaricabarile effetto domino” tristissimo, alla Fantozziana maniera e non venendo a capo di nulla, affronta “de visu” Barù.

MARCHESA D’ARAGONA, GF VIP: “FURTO DI DERRATE ALIMENTARI? ORRORE DI TUTTI GLI ORRORI”

Lui sdraiato comodamente, in compagnia dei suoi inseparabili occhiali, e con il suo accento “vagamente” anglosassone, giura e spergiura… “Il bacio vero non c’è mai stato”! Si dirà poi che Antonio lo ha sentito dire da Soleil (che al momento dorme) e, dunque, al suo risveglio la Duran le chiederà spiegazioni. Altro “interessante” argomento trattato ampiamente nella Casa, tra Soleil, Gianluca, Alessandro e Sophie, è il “furto” di derrate alimentari da parte degli inquilini, come burro di arachidi, crema di pistacchi, burro e latte… Orrore di tutti gli orrori!

A questo punto non mi resta altro che abbandonarmi “tra le pagine” di “Tempo ed essere” di Martin Heidegger per riportare in equilibrio il mio “corpo” e “animo”, dandovi appuntamento a stasera, ma Adoratamente con Stile!

Vostra Adorata Marchesa



