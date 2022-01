Adoratamente con Stile, Gf Vip/ Marchesa d’Aragona: “Katia Ricciarelli? Aberrante…”

Ho visionato più volte alcune clip della puntata di lunedì scorso, non volevo perdere nessuna (seppur lieve e quasi impercettibile) sfumatura… Grande Desolazione e Amarezza, quanto livore… Da una parte la Ricciarelli e la Nazzaro. Dall’altra le sorelle Salassiè, Miriana e le altre. Carmen Russo non si pronuncia e non parteggia per nessuna delle due fazioni. Sono stati proferiti epiteti irripetibili da parte di Katia sia nei confronti di Lulù e sorelle.. sia “all’indirizzo” della soave Miriana, veramente aberrante!

Angela Cavagna attacca Katia Ricciarelli/ "Cattiva e invidiosa delle donne"

Dopo mesi di “sopportazioni” quest’ultime, si dicono stufe ed affrontano la Ricciarelli “a viso scoperto” ma lei non ci sta e continua a rincarare la dose, facendo più di una affermazione oltremodo offensiva nei loro riguardi! Immediate le risposte da parte delle “offese” e ad un certo punto la Ricciarelli e la Nazzaro abbandoneranno il salotto molto risentite… loro. È chiaro che Manila “prende coraggio” dalla vicinanza della cantante, ma io che conosco entrambi, non sono stupita del “modo di fare” della Ricciarelli, ma francamente trovo Manila diversa, cambiata e questo mi dispiace molto perché è una donna con grandi valori e sentimenti! Questa sua frequentazione così ravvicinata con Katia ahimè non le giova proprio… peccato!

Valeria Marini: "Dobbiamo proteggere Katia Ricciarelli"/ "Rendiamola immune o..."

ALEX ED ALESSANDRO ED È SUBITO SCONTRO!

E’ chiaro ed inequivocabile che Alex aveva una gran voglia di tornare ad avere la perduta visibilità… Ad hoc il suo post sui social, dove affermava che Alessandro non è altro che una sua brutta copia! Inevitabile un confronto, lontano anni luce dai dettami e dalle regole d’onore della signorilità ed eleganza “di un duello” seppur dialettico, tra gentiluomini! Signorini ha dovuto più volte ristabilire l’ordine. Il risultato? Una scena PIETOSA! Pessima figura per entrambi. L’epilogo poi… scontato (più dei saldi nell’ultimo giorno di vendita!). Alex, in posa, con una mano in tasca, così si esplica: “ci mettiamo una pietra sopra?! Da uomo a uomo? Ci stringiamo la mano?” E con questo squallido teatrino, mi ritiro nelle mie stanze e vi do appuntamento a stasera, ma… Adoratamente con Stile!

Vostra Adorata Marchesa

LEGGI ANCHE:

Gianmaria Antinolfi contro Soleil Sorge: "La soap è finita"/ "Può solo litigare..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA