Adoratamente con Stile, Gf Vip/ Marchesa D’Aragona: “L’ego gigantesco di Soleil, le lamentele di Miriana e..”

MARCHESA D’ARAGONA, GF VIP: “DISQUISIZIONI FILOSOFICHE DI ALTISSIMO PROFILO”

Ormai mancano soltanto… tre puntate alla finale e nella Casa del Gf Vip gli inquilini passano il tempo assorti in “disquisizioni filosofiche di altissimo profilo”. Magari, mi accontenterei del minuscolo bagliore di una candela… qualcosa di non scontato, come le reiterate performance di Jessica verso Barù, la sfrontatezza di Lulù, l’ego gigantesco di Soleil, le lamentele di Miriana e Manila, le tristi partite a bigliardo, le chiacchierate “esigue” che hanno un solo ed inequivocabile punto di domanda… chi verrà eliminato? E li giù con le più elementari supposizioni e tutto gira come in una giostra di periferia… sul piatto di un vetusto giradischi dove un vinile rotto… emette suoni fastidiosi… intonando le loro stonate “strategie”!

Assolvo la buona educazione di Davide, perfetto e mai fuori luogo. Lo Stupore, la Meraviglia e la Purezza di Giucas, capace di provare sentimenti così profondi ed autentici nei confronti della sua Famiglia. La dolcezza e la generosità di Delia verso la sua mamma, nel commovente racconto della linea della Vita, dove finalmente appare “così com’è” senza per forza dare “scandalo” con triangoli e quadrilateri dozzinali che francamente non sconvolgono proprio nessuno… una fiction scontata e ormai scaduta! E vediamo stasera Adorati Miei.. magari un colpo di scena… una sorpresa inimmaginabile… Tutto può succedere… “sperem”, intanto vi saluto ma… Adoratamente con Stile!

Vostra Adorata Marchesa

