Adoratamente con Stile, Gf Vip/ Marchesa d’Aragona: “Soleil, atteggiamento ignobile”

MARCHESA D’ARAGONA, GF VIP: “VENGHINO, VENGHINO SIORI E SIORE, ALTRO GIRO, ALTRA CORSA!!!”

No Adorati non è un errore di stampa e non siamo alle giostre ma nella casa del Gf VIP 6 Obiettivamente tra giostra, circo e Casa “l’assonanza” direi che è tangibile e lapalissiana! Come avevamo ampiamente previsto, l’ingresso al GFVip 6 di Delia Duran è stato incolore e insapore..

La sfrontatezza e la maldicenza della Sorge non ha confini..Ogni parola da costei proferita è indirizzata a seminare zizzania, tra la coppia, insinuandosi con serpidia, in un rapporto preesistente e consolidato da anni, quello tra due persone innamorate! Il suo atteggiamento è stato ignobile e scorretto fin dall’inizio. Nessuna persona di valore e buon senso, si infonde, in una coppia, approfittando della forzata assenza della compagna di Alex che, rimasta fuori dalla casa, non poteva far altro che guardare, soffrire ed assistere impotente alle avances “più che accentuate” della ragazza.

MARCHESA D’ARAGONA, GF VIP: “ATTENDIAMO IL RIENTRO NELLA CASA DI ALEX BELLI”

Ovviamente Alex non doveva essere assolutamente consenziente e invece ha gradito eccome, ed ha acconsentito il divenire dei suoi reiterati comportamenti, indirizzati alla sua persona, sempre più “fortemente provocatori e provocanti” da parte di Soleil, ma si sa che lui in ogni modo vuol fare spettacolo e c’è riuscito benissimo! Non oso pensare cosa sarebbe stata questa edizione del Gf Vip senza le sue “100 telecamere” in fin dei conti ci ha fatto divertire!

E adesso ovviamente attendiamo il suo rientro nella casa, scontato più dei saldi, l’ultimo giorno di vendita, quando pur di toglierseli di torno te li tirano addosso praticamente sottocosto.. purché si dissolvano e scompaiano dalle vetrine, stand e scaffali degli Stores! E ora non mi resta altro che darvi appuntamento a stasera e congedarmi da voi Adorati Miei, ma .. Adoratamente con Stile!

Vostra Adorata Marchesa

