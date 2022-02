Adoratamente con Stile, Gf Vip/ Marchesa D’Aragona: “Soleil è ormai solo tappezzeria”

GF VIP, MARCHESA D’ARAGONA: “BARU’ E JESSICA: LULU’ E’ UN TRIPLO ORRORE…”

Si apre la puntata con uno scontro/confronto tra Katia e Manila, poi Soleil, Miriana e Manila che risulterà inutile per la pochezza e lo squallore, degli argomenti trattati! Quindi i riflettori vengono puntati sulle sorelle Selassie’.. Lulù esorta Jessica ad essere più intraprendente con Barù e a seguire il “suo insegnamento” che l’ha portata a far capitolare Manuel e ad accettare il suo amore. Naturalmente ho gridato al Triplo Orrore perché la ragazza ignora le basi più elementari del Saper Vivere, ancora non ha capito che l’uomo non va corteggiato ma è esattamente il contrario.. perché negare questa “illusione di conquista “ che tanto rende felici i nostri Adorati Partners?

La Seduzione nell’amore gioca un ruolo fondamentale, è fatta di sguardi, di sorrisi appena accennati, se la donna è interessata l’uomo lo capirà all’istante, ma tutto questo deve avvenire con soavitudine, vietati gli atteggiamenti volgari e provocanti e assolutamente bandito il turpiloquio.. ma questi ingredienti di pessimo gusto, sono presenti h.24, nei comportamenti di molti inquilini della Casa del Gf Vip 6, e dunque consiglierei a Lulù di non permettersi di dare consigli in Amore perché è veramente fuori luogo.. intanto Barù si diverte come può.. ma i suoi sguardi ed il linguaggio non verbale è più eloquente di mille parole.. Lui è su un altro pianeta .. cordialmente distaccato anche “nell’incontro a sorpresa con la sorella” che si affanna ad informarlo che fuori ha due nipotini che lo vorrebbero conoscere.. la sua faccia attonita, il suo sguardo inespressivo, il suo pensiero altrove.. è stata la cosa che ho trovato più interessante di tutta la serata! E non aggiungo altro!

Soleil ormai ridotta a fare “tappezzeria” nella Casa.. perso anche l’ultimo treno “di appeal”, cerca di fare ciò che da sempre è la sua “linea guida” cioè “seminare zizzania”, e si scaglia contro Davide, accusandolo di non schierarsi e di essere uno stratega! Il solo problema di Davide risiede nel fatto che è una persona ben educata e con sani valori ed è chiara questa “incomprensibile incomprensione” tra due mondi così diversi! Katia viene eliminata! I commenti sui social saranno molto severi, verrà criticata aspramente non solo per il suo comportamento nella Casa, ma anche perché ha usato il Freeze da Signorini, al momento dell’uscita “per poter salutare soltanto chi era di suo gradimento”. Questo è quanto Alfonso stesso ha proferito, in diretta, lasciando gli inquilini di “gelo”! Una bruttissima “uscita” davvero, in ogni senso!

Perfettamente in linea con tutta la precettistica seguita in questi 5 mesi e mezzo “di reclusione” nella Casa più spiata d’Italia. All’arrivo in studio Alfonso la “incensa” a dovere, come ha sempre fatto (sui social hanno commentato “se non avesse avuto quasi sempre l’immunità sarebbe uscita subito), ed Afonso addirittura lamenta con alcune concorrenti, che avrebbero dovuto alzarsi in piedi lo stesso per rispetto.. anche se lei non voleva salutarle! Ma io grido “allo scandalo di tutti gli scandali” ma Alfo sai che ti Adoro.. ma il rispetto non si può prendere, si deve meritare! Ed ora non mi resta che congedarmi Adorati Miei e darvi appuntamento a stasera, ma .. Adoratamente con Stile!

Vostra Adorata Marchesa



