Adoratamente con Stile, GF Vip/ Marchesa d’Aragona: “Soleil falsa, Katia deplorevole”

Puntuale come un orologio d’elvetica fattura, sulle colonne de “Il Sussidiario” trova spazio la nuova puntata di “Adoratamente con Stile”, la rubrica a cura della Marchesa d’Aragona, all’anagrafe Daniela Del Secco, in cui l’ex concorrente del Grande Fratello Vip commenta le dinamiche e gli accadimenti di questa edizione del reality show di Canale 5. Dopo la diretta andata in onda nella serata di ieri, venerdì 22 ottobre 2021, la Marchesa ha individuato alcuni spunti degni di menzione e di analisi, che ha voluto condividere con tutti i nostri lettori.

Triplo orrore al cubo per Soleil Sorge… Dall’arroganza più efferata e reiterata alla nostalgia “con pseudo lacrime posticce” in ricordo di un amore adolescenziale: performance grossolana e dozzinale che non convince proprio nessuno! Devo ammettere che l’analisi di Sophie Codegoni nei suoi confronti è stata chiara e inequivocabile e trova il mio totale consenso… Io sentenzio: ego gigantesco (del tutto fuori luogo), arroganza ad oltranza e perfidia senza limiti!

A questo punto, mi viene in mente una nostra governante toscana, che a tal proposito avrebbe affermato: “È più falsa del libro dei sogni!”. Ed ora non volto pagina… Cambio direttamente libro, ma non senza prima evidenziare l’ennesima caduta di stile di Katia Ricciarelli, che, rivolgendosi al Carmen Russo, ha ribadito che perdona, ma non dimentica, riferendosi allo scontro tranchant di lunedì scorso tra le due, dove la “regina” – come la chiama Signorini – ha avuto un comportamento aberrante e così poco nobile, usando (in maniera reiterata ) nei confronti di Carmen, sempre così corretta e misurata, un linguaggio a dir poco scatologico… Veramente deplorevole!

MARCHESA D’ARAGONA: “LE COMICHE DI GIUCAS CASELLA E DI SUO FRATELLO CONCETTO NON HANNO PREZZO!”

Soavità, invece, per la gioia con cui Manuel Bortuzzo ha accolto il tanto agognato pianoforte! Così come la felicità di Francesca Cipriani nel riabbracciare il suo Adorato Alessandro Rossi… Ma le “comiche” di Giucas Casella e di suo fratello Concetto sul famigerato ‘cappotto’ con sorpresa a lieto fine (seppur scontata, come i saldi nell’ultimo giorno di vendita, quando te li tirano addirittura dietro e gratis e non in senso figurato) non hanno prezzo!

Adoratamente con Stile,

Vostra Adorata Marchesa



