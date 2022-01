Adoratamente con Stile, GF Vip/ Marchesa d’Aragona: “Soleil? Tappezzeria sbiadita”

GF VIP, MARCHESA D’ARAGONA: “SOLEIL? TAPPEZZERIA SBIADITA SENZA ALEX BELLI”

Come era assolutamente prevedibile, Delia Duran farà il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Nessun colpo di scena, direi assolutamente in linea con il “canovaccio” del reality show, che anno dopo anno replica personaggi e contenuti. Pregusto già le avances scontate di Alessandro Basciano “il tentatore” e le piccole “rappresaglie” tra Delia e Soleil Sorge, che dopo l’uscita di Alex Belli è diventata ancor più incolore e insapore… Tappezzeria “sbiadita”… Ricominceranno i “caroselli” già visti e rivisti, che inesorabilmente riporteranno Alex nella Casa e tutto sommato meno male, visto il “piattume” e la assoluta mancanza di appeal dei concorrenti.

Adoratamente con Stile, GF Vip/ Marchesa d'Aragona: "Katia Ricciarelli, una parola al veleno per tutti!"

LA MARCHESA D’ARAGONA SUL GF VIP: “DELIA DURAN NELLA CASA, MA MI MANCANO LE CENTO TELECAMERE DI ALEX BELLI”

I concorrenti vagano senza meta, senza seguire un’insegna, senza esplicarsi in una qualsiasi scelta, come gli Ignavi del terzo canto dell’Inferno dantesco. Insomma, Adorati miei, non lo avrei mai detto, ma lo ammetto… Mi mancano “le cento telecamere” di Alex! In fin dei conti, spendeva tutto se stesso per farci sorridere e ci riusciva benissimo! “Torna Alex, ‘sta Casa aspietta ‘a te!”. A questo punto, non mi resta che darvi appuntamento a stasera e salutarvi, ma Adoratamente con Stile!

Marchesa d'Aragona nonna bis: nato Gianleone figlio di Ludovica/ "Sorpresa più bella"

Vostra Adorata Marchesa

LEGGI ANCHE:

Adoratamente con Stile, GF Vip/ Marchesa d'Aragona: "Jessica tra baci e balletto hot, imbarazzante"

© RIPRODUZIONE RISERVATA