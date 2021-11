Adoratamente con Stile, GF Vip/ Marchesa d’Aragona: “Volpe vs Belli? Ha vinto Alex!”

Dal duello Volpe-Belli… Alex ne esce assolutamente vincitore! (con corona d’alloro per la pazienza). Che cosa non si farebbe per quel quarto d’ora di “celebrità” di cui parlava il maestro assoluto della Pop Art, l’Adoratissimo Andy Warhol… Adriana non vedeva l’ora (come ha ampiamente sottolineato Signorini) di conquistare il palco ed essere finalmente al centro della scena, ma visto la pessima figura che ha fatto, avrebbe dovuto rimanere incollata alla sedia! Squallido monologo, banale e senza appeal: è risultata perdente su tutta la linea, che desolazione…

Ha cercato di scalare “l’albero della cuccagna” dell’eloquenza, pensando di conquistare chissà quale trofeo, ma alla fine di ogni sua “debole argomentazione” inesorabilmente scivolava lì da dove era partita. Poteva risparmiarselo questo grottesco autogol! Bravo Alex: finalmente sei stato te stesso, questo è l’Alex che io conosco da tempo ed apprezzo! Non avresti potuto fare di meglio!

ADORATAMENTE CON STILE GF VIP, MARCHESA D’ARAGONA: “MIRIANA TREVISA SEMPRE COERENTE”

Fuori luogo e gratuite le critiche mosse alla Trevisan dalla “Casa”, in testa a tutti la Ricciarelli, per il suo contegno post eliminazione Nicola. Addirittura viene rimproverata di essere “serena, felice con la voglia di divertirsi con soavità e leggerezza”. Ma questo è da scandalo di tutti gli scandali! Miriana Trevisan è sempre stata coerente e non ha mai illuso nessuno. Unico neo? Non avrebbe mai dovuto permettere a Nicola di dormire in terra accanto al suo letto! Nicola sembra risentito per il suo comportamento, come un bambino quando gli si toglie di mano “il giocattolo preferito”… anche questo è inopportuno e gratuito! Ma è intelligente e sono certa che l’attrazione fatale “gli sia già passata”!

ADORATAMENTE CON STILE GF VIP, MARCHESA D’ARAGONA: “SOLEIL? TRIPLO ORRORE AL CUBO…”

Soleil si cruccia perché viene considerata soltanto per i sui amori trascorsi, afferma di aver voluto partecipare al Grande Fratello Vip soltanto per fare conoscere la sua professionalità e rendere palesi a tutti i suoi “talenti”! Invece la presenza di Gianmaria nella casa (secondo lei) l’avrebbe penalizzata riportando l’obiettivo su di lei soltanto parlando di storie sentimentali! E a questo punto con un triplo orrore al cubo con antennine e campanelli sonanti, mi congedo da Voi miei adorati attendendo con “curiosità ” la puntata di questa sera!

Salutandovi Soavemente con Stile!

Vostra Adorata Marchesa



