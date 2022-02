Adoratamente con stile, Gf Vip/ Marchesa d’Aragona:”Il ritorno di Alex Belli più scontato dei saldi”

GF VIP, MARCHESA D’ARAGONA: “CONTINUANO A PROPORCI UNA ‘MINESTRA RISCALDATA'”

È incredibile come qualcuno si possa ancora sorprendere per il “ritorno” di Alex Belli, nella Casa del GFVIP6! Ma era chiaro e lapalissiano e più scontato dei saldi, nell’ultimo giorno di vendita! Del resto di cosa dovremmo parlare? Non c’è il minimo elemento di appeal da parte degli inquilini rimasti in Casa.. i nuovi entrati poi.. altra ulteriore delusione.. Continuano a proporci una “minestra riscaldata” che nessuno ha più voglia di “mangiare..”.

Adoratamente con Stile, GF Vip/ Marchesa d'Aragona: "Delia e Barù? Scaricabarile..."

Non è stata assolutamente una buona idea prolungare per altri tre mesi il Reality.. Non c’è stato un “ricambio” soddisfacente di personaggi ed ovviamente torna in ballo Alex, ma ormai abbiamo visto tutto ed il contrario di tutto nelle sue “grottesche performances”.. ma il miracolo può sempre accadere! Alex contiamo sulla tua “vena creativa”.. sulla “chimica artistica” sui tuoi “triangoli” e “quadrilateri”.. in fin dei conti.. soltanto tu, ci hai fatto sorridere!. E dunque a stasera Adorati Miei, Vi porgo i miei soavi saluti, ma.. Adoratamente con Stile!

Vostra Adorata Marchesa

