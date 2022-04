Adoratamente con Stile, Isola dei Famosi/ Marchesa d’Aragona: “Licia leader pilotata”

ISOLA DEI FAMOSI, MARCHESA D’ARAGONA: “LICIA NUNEZ AVREBBE CHIESTO AI COMPAGNI DI DIVENTARE LEADER”

Jeremias lascia l’Isola e torna in Italia, affermando che in realtà aveva deciso di partecipare al reality soltanto per accompagnare suo padre Gustavo Rodriguez. Vani i tentativi di Ilary Blasi per convincerlo a restare… Ma Jeremias replica che francamente preferisce, di gran lunga, ricongiungersi con la sua adorata fidanzata Deborah, per la quale nutre un grande amore e un’immensa nostalgia.

Tra le due tribù Tiburon e Cucaracha è guerra per “il furto dei cocchi”, ma Nicolas Vaporidis cerca di sedare gli animi per stemperare la tensione. Colpo di scena… Licia Nunez avrebbe chiesto ai propri compagni di poter essere eletta leader e loro l’hanno assecondata. Dunque una vittoria indotta, “pilotata”! Chissà come reagirà la splendida padrona di casa Ilary Blasi! Estefania e Roger continuano imperterriti a flirtare e la sua ex compagna Beatriz non ci sta. Presto, infatti partirà, alla volta dell’Honduras per un confronto “de visu” con il “suo” Roger!

MARCHESA D’ARAGONA: “NICOLA SAVINO ARGUTO, INTELLIGENTE E ISTRIONICO”

Simpatico e divertente il “siparietto culturale” di Carmen Di Pietro. Sincera e leale Guendalina Tavassi, che certo non le manda a dire proprio a nessuno. Commovente la storia dell’infanzia e giovinezza (vissuta nell’assoluta povertà) raccontata nei dettagli, da Ilona Staller: uno spaccato di vita davvero molto forte, che ha lasciato il segno. In studio Vladimir Luxuria sempre interessante nelle sue disquisizioni e Nicola Savino, ex conduttore anni fa dell’Isola: arguto, intelligente e istrionico, con il quale ho avuto il piacere di condividere un lungo e gradevole periodo di tempo in tv, come ospite fissa nella sua seguitissima trasmissione sportiva “Quelli che il calcio” su Rai 2, di cui serbo un delizioso ricordo!

Ed ora non mi resta che congedarmi da Voi e darvi appuntamento a stasera, ma… Adoratamente con Stile!

