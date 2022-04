Adoratamente con Stile, Isola dei Famosi/ Marchesa d’Aragona:”tutti contro Lory Del Santo? Come al GF Vip 3″

MARCHESA D’ARAGONA: “ALL’ISOLA DEI FAMOSI TRIONFA LA BELLEZZA DI ILARY BLASI”

Sull’Isola dei Famosi impera la sfolgorante bellezza di Ilary Blasi. Più che sui concorrenti e le loro dinamiche, l’interesse del programma è focalizzato esclusivamente su di lei, sul suo dolce sguardo e il suo smagliante sorriso. “Chissà quale sarà l’outfit di Ilary questa sera?” è quello che mi sento chiedere puntualmente sui social dalle mie adorate fans, alla vigilia di ogni puntata. Assolutamente vani e inutili i tentativi degli opinionisti di stupirci con “effetti speciali”… Noi siamo tutti incollati allo schermo per ammirare la bellezza e la simpatia di Ilary.

Adoratamente con Stile, GF Vip/ Marchesa d'Aragona: "Davide vincitore in pectore"

Semplicemente Perfetta, una professionista seria e affidabile, mai sopra le righe o fuori luogo. Non si può che parlare bene di lei ed è indelebile il mio ricordo personale al GF Vip 3, il suo abbraccio sincero nel salutarmi in studio, pieno di calore e affetto. Davanti a milioni di telespettatori esordì dicendo: “Marchesa, lei era la preferita anche dei miei figli”. Ma non solo in diretta: lo palesò anche sui giornali e nelle interviste, dove ha sempre sottolineato un grande apprezzamento nei miei confronti, francamente contraccambiato in modo incondizionato. Ilary non si può che adorare perché è sincera e leale, doti assai rare in tv.

Adoratamente con Stile, Gf Vip/ Marchesa D’Aragona: Sogno una finale fantasmagorica e un vincitore a sorpresa

ISOLA DEI FAMOSI, MARCHESA D’ARAGONA: “TIFO PER FLORIANA SECONDI, SONO DISPIACIUTA PER ZEQUILA”

Per quanto riguarda le coppie, ho molto apprezzato Laura e Clemente Russo per il loro rigore e la loro serietà, che sono propri degli atleti di spessore. Tutti i concorrenti contro Lory Del Santo, come fu al Gf Vip 3 dove, anche lì, venne tacciata di falsità e spesso accusata di confezionare “ad hoc” strategie ad oltranza. Mi è dispiaciuto, poi, veder andar via Antonio Zequila, un amico dai grandi valori: mi piaceva in coppia con Floriana Secondi, una donna che considero straordinaria. Abbiamo avuto modo di lavorare moltissime volte insieme a Pomeriggio 5 e devo dire che per me è stata una grande scoperta. Educata, coerente, grande lavoratrice, splendida, attenta e amorevole madre.

Marchesa d'Aragona: "Montano e Carmen Russo meritavano finale"/ "Vincitore GF Vip…"

Il suo rapporto con Domiziano è stupendo e non posso che augurare, alla mia Adoratissima Flo, la vittoria assoluta di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Ora, miei Adorati, non mi resta che darvi appuntamento a stasera e salutarvi, ma… Adoratamente con Stile!

Vostra Adorata Marchesa











© RIPRODUZIONE RISERVATA