Adoratamente #GrandeFratello/ Appunti sparsi e riflessioni della Marchesa d’Aragona

Adorati Miei

eccomi puntuale, come ogni anno a disquisire sul Reality per eccellenza, “IL GRANDE FRATELLO” che da ben 23 anni entra nelle nostre case, senza bisogno di chiedere permesso!

Avendo partecipato io stessa, con immensa gioia e successo al #GfVip3 nel 2018 (definito il più gradito al pubblico), ne parlo con competenza, nel mio ruolo di giornalista e critico di costume, ma soprattutto perché conosco il cuore e le dinamiche del programma, avendole vissute in prima persona, toccate e respirate con Gioia e Consapevolezza!

Ho atteso di vedere la terza puntata, prima di esplicarmi in impressioni e giudizi… affrettati!

Ripenso con Adorata nostalgia ai primordi, persone fantastiche, come l’indimenticabile Pietro Tarricone e tanti altri concorrenti, che hanno poi intrapreso straordinarie carriere artistiche come Luca Argentero… mentre la maggior parte di loro tornava.. alla vita di tutti i giorni, ma con la ricchezza che lascia nell’anima un’esperienza irriproducibile!

Negli anni poi, il gruppo Autorale capitanato dal grande ANDREA PALAZZO, ha pensato di dare vita ad un Grande Fratello diverso, dove i concorrenti fossero persone note al grande pubblico. Nasce dunque il GfVip… Straordinaria curiosità di spiare la “vita di tutti i giorni”, dall’alba al tramonto, di personaggi che il pubblico era abituato a vedere in “abiti di scena”, trucco e parrucco compreso!

Un trionfo.. i telespettatori restano incollati al video giorno e notte, per cogliere attimi ed emozioni inedite, dei propri beniamini… Poi come ogni “commedia dell’arte” che si rispetti… s’intrecciamo Amori e Dissapori… sorrisi e pianti… sentimenti contrastanti… spesso arrivano personaggi dal passato a rivendicare vecchi rancori, ma aggiungo, questo è ciò che impunemente affermano, invece sono soltanto in cerca di pochi spiccioli di “visibilità”… Tristemente triste e miserrimo!

Ma questo caleidoscopico luna park piace.

È un passatempo gradevole, una “soap” che va in onda 24 ore al giorno! Senza fermarsi mai…

Più o meno il “canovaccio” è lo stesso, ma diverte e del resto il pubblico vuole leggerezza… prima di dormire…

I primi anni del GfVip saranno fantastici, poi man mano il trash più efferato e diseducativo farà da padrone, volgarità, linguaggio scatologico e perfino bestemmie! E sarà la Fine…

Il vertice deciderà a ragione, di chiudere e pensa ad una nuova formula Mista, formata da persone sconosciute, con la contaminazione di qualche volto noto “di tanti anni fa”… ormai quasi dimenticato…

Non si nominerà mai più la parola VIP o NIP e cambierà anche il nome… sarà semplicemente IL GRANDE FRATELLO!

I concorrenti saranno “inquilini” e non “vipponi ”, come amava apostrofarli l’Adoratissimo Alfonso Signorini ormai da anni, collaudatissimo “padrone di casa”…

Via i pittoreschi “opinionisti” … le persone che non sanno mettere due parole insieme… termina l’era dei “raccomandati”… la moglie di, la sorella, la cognata, l’ex fidanzato, il vicino di casa o il maestro di tennis!

BASTA!

Finalmente la Professionalità vince…

Ed ecco apparire accanto ad Alfonso, come in un sogno, la straordinaria collega blasonatissima CESARA BUONAMICI, una gioia ammirarla ed ascoltarla, precisa e puntuale nelle sue osservazioni!

Io l’Adoro da sempre!

Brava e gradevole Rebecca Staffelli (conduttrice radiofonica 105) nel ruolo di opinionista social, seppur “figlia d’arte” merita il ruolo che le hanno assegnato.

Adesso IL GRANDE FRATELLO finalmente è un programma “educato” , assente ogni tipo di volgarità (finalmente) ma è molto difficile fermarsi e non cambiare canale…

Non c’è nulla che catturi il mio interesse… un’ibrido… educato ma scialbo…

Mi soffermo su due concorrenti che mi hanno piacevolmente sorpreso Giselda Torresan, con la sua genuinità e positività, per me già VINCITRICE!

E Grecia Colmenares con il suo sorriso ed amore per la vita!

E con soave ottimismo porgo i miei saluti AdoratiMiei, a presto!

Vostra Adorata Marchesa











