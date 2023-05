Adoratamente Isola, pagelle Marchesa d’Aragona/ “Ilary Blasi d’un candore celestiale”

Finalmente una Ilary di luce! Bellissima, come sempre sorridente è apparsa in onda: camicia over e pantaloni slim, d’un candore celestiale, e finalmente via alla “frangia” che copre i suoi bei lineamenti! Raffinata eleganza che soltanto il BIANCO ci può donare! Parlo naturalmente del TOTAL WHITE, su questo non transigo! Non a caso è il colore indossato dalle Spose, e dalle Principesse Reali, di religione cattolica al cospetto del Santo Padre, come fece Paola regina dei Belgi. Sapete che la Vostra Adorata Marchesa adora il bianco, specialmente in inverno, per dare luminosità al grigiore delle assai brevi e uggiose giornate invernali! D’estate è ovvio e scontato, ma per me resta sempre in assoluto il colore dell’Eleganza! L’ho indossato anche al “Te della Marchesa”all’Hotel Hassler di Roma, il 7 maggio in onore dell’incoronazione di Re Carlo III,

dress code: CANDORE, anche per i miei ospiti!

Adoratamente Isola, pagelle Marchesa d’Aragona/ “Noise e Mazzoli miei vincitori”

E così la quarta puntata dell’Isola dei Famosi inizia in modo sfolgorante, ma un attimo dopo torniamo alla grama realtà! I soliti e tristi “battibecchi”. Tutti contro Helena, in testa Mazzoli che l’accusa di essere sempre a favore di telecamera per guadagnare visibilità ad ogni costo, Fiore parla di arroganza e mancanza di rispetto verso tutti i naufraghi, e Cristina afferma che colei, cerca di creare contenuti anche insignificanti, in ogni modo possibile pur di apparire. Ed infine viene apostrofata da tutti il “controllore” per questa sua mania di prevaricare il prossimo! Che desolazione. Fantastica invece la prova leader tra Pamela e Luca, da cui usciranno entrambi vincitori. Ma il momento più toccante è stato il dolcissimo “cadeau“ riservato per il suo compleanno, all’Adorato amico Andrea Lo Cicero, con il videomessaggio di auguri di suo figlio..

E con questa toccante emozione, Vi saluta con Affetto la vostra Adorata Marchesa

