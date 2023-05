Adoratamente Isola, pagelle Marchesa d’Aragona/ “Paolo Noise vincitore dello show”

La cosa più “interessante” della sesta puntata dell’Isola dei famosi è stata l’entrata ad effetto di Ilary Blasi “modello Miranda Priestly” nel celeberrimo film “Il Diavolo veste Prada!” Ma questa volta al posto di Emily/Andrea c’è L’Adorato Enrico Papi, sommerso dal soprabito della conduttrice, in total black con una contaminazione scintillante per gli stivali argento! Toccante invece il saluto di Paolo Noise, ai telespettatori, costretto a lasciare l’Isola per motivi di salute. Commovente l’abbraccio con Marco Mazzoli. Una coppia affiatata e divertente. Da anni lavorano a Radio105 nel programma cult “Lo Zoo di 105”. Per me, come ho sostenuto, fin dalla prima puntata, sono i Vincitori assoluti di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Felice invece di aver rivisto il mio Adoratissimo Amico Aldo Montano, che ha dato un tocco di Classe al programma, con la sua, seppur effimera partecipazione! Peccato!

Non mi ha assolutamente convinto la “confessione” di Cristina Scuccia! Ma è stata “presa al volo” dai media per alimentare novelli e disparati “scoop”.. Mi spiace per Cristina, si troverà, forse suo malgrado, in un vortice mediatico spietato che spesso ha conseguenze impensabili. Del resto è il prezzo da pagare quando si partecipa a trasmissioni popolari con alto ascolto. Ma Cristina è intelligente e saprà aggiustare il tiro, prima che di scateni su di lei, un effetto boomerang! E con una mamma come la sua, amorevole e protettiva sarà facile schivare colpi bassi! Teneri e sinceri Pamela e Filippo, ai quali auguro Felicità e Gioia! E così mi congedo da Voi miei Adoratissimi!

Vostra Adorata Marchesa

