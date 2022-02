Adoratamente Sanremo 2022/ Marchesa d’Aragona “Achille Lauro svogliato, brividi Moro”

SANREMO 2022, MARCHESA D’ARAGONA: “BRIVIDI CON FABRIZIO MORO”

Si abbassa il sipario sulla 72 esima edizione del Festival di Sanremo. Riflessioni sparse… E’ stata una crescente emozione, sera dopo sera, ma la quarta serata con le Cover… sublime e la finale di ieri sera esaustiva! Ormai le Canzoni cominciavano ad apparirci familiari e le preferite abbiamo iniziato a cantarle, come da bambina (allora tutti avevamo in casa una copia di “SORRISI E CANZONI TV” con i testi di tutte le canzoni in gara e ovviamente la foto dei cantanti) ora c’è anche Spotify..

Adoratamente Sanremo 2022/ Marchesa d'Aragona: "Al Festival è tornato il bel vestire"

Felice della vittoria di BRIVIDI di Mahmood e Blanco, ma i brividi io li provo ogni volta che ho ascoltato ed ascolto SEI TU di Fabrizio Moro, Soavitudine Assoluta, che ha ricevuto il prestigioso Premio Bardotti per il miglior testo! Tra i miei preferiti Achille Lauro (anche se da lui mi aspettavo di più, un po’ svogliato e sottotono, così mi è apparso), poi Yuman, Elisa e Sangiovanni.

Adoratamente Sanremo 2022/ Marchesa D'Aragona: "Drusilla Foer, che stile!"

MARCHESA D’ARAGONA: “AMADEUS VINCITORE ASSOLUTO!”

Ma il vincitore assoluto è stato AMADEUS Ideatore, Conduttore e Direttore Artistico per il terzo anno consecutivo, della prestigiosa Kermesse Canora. Ha dimostrato che non ha bisogno di “spalle”… uno

Stile ed una Professionalità di altissimo profilo che non teme confronti che si è esplicata ricevendo un altissimo consenso di gradimento da parte del pubblico! Emozionante il tributo a Raffaella Carrà, talmente coinvolgente che ci è sembrato vederla danzare sul palco, e abbiamo fermamente immaginato che la ballerina dal caschetto biondo, dalla fasciante tuta in lame’, che ballava di spalle, fosse proprio Lei!

Adoratamente Sanremo 2022/ Marchesa D'Aragona: "Checco Zalone vera star"

Anche ieri sera protagonisti, per gli splendidi outfit dei cantanti, il Nero e il Bianco e una soave contaminazione di Rosa per Achille Lauro. Semplice e Misurata Sabrina Ferilli (un solo cambio d’abito.. Nude e poi Nero), peccato davvero per quel fuori onda nel finale, che ha vanificato uno splendido sogno! E comunque SANREMO E’ SANREMO! O meglio... Adoratamente Sanremo!

Vostra Adorata Marchesa



© RIPRODUZIONE RISERVATA