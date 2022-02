Adoratamente Sanremo 2022/ Marchesa d’Aragona: “Al Festival è tornato il bel vestire”

SANREMO 2022, MARCHESA D’ARAGONA: “SERATA COVER? UN’ESPLOSIONE DI ELEGANZA”

La quarta serata del Festival di Sanremo è stata un’esplosione di autentica eleganza (fatta qualche eccezione)…

Finalmente torna il bel vestire! Al primo posto assoluto Gianni Morandi e Lorenzo Jovanotti, in smoking bianco: un colpo d’occhio incredibile. Ho trovato di altissimo profilo la loro performance canora, piena di allegria, coinvolgente… All’Ariston tutti in piedi a ballare, ma sicuramente anche i telespettatori a casa. Ho gradito anche Fabrizio Moro, Noemi, Le Vibrazioni, Achille Lauro/Bertè. Brava Maria Chiara Giannetta, che ha dovuto confrontarsi con il grande successo di Drusilla Foer la sera precedente!

Amadeus è stato stratosferico e ha saputo, in un attimo, alienare due anni di triste incertezza, sconforto e desolazione, regalandoci una compilation di successi evergreen che ci hanno letteralmente riportato alla vita! Grazie di vero cuore, Adoratissimo Amadeus, per questa quarta serata, per me finora la più bella. Una sola preghiera: “Ama, fai tornare a Sanremo i veri protagonisti della Riviera di Ponente, i fiori… Perché Sanremo senza fiori è come il Tevere senz’acqua”! A stasera per la finale del Festival della Canzone Italiana. Adoratamente Sanremo!

Vostra Adorata Marchesa

