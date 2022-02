Adoratamente Sanremo 2022/ Marchesa D’Aragona: “Checco Zalone vera star”

SANREMO 2022, MARCHESA D’ARAGONA: “TRA NOIA E PROMOZIONE”

La seconda serata del Festival di Sanremo 2022 è stata caratterizzata dalla noia più totalizzante… e imbarazzante… Parafrasando Arthur Schopenhauer: un pendolo tra noia e promozione dei futuri programmi Rai! Brillante ed adoratissimo Amadeus ma da solo non può bastare. Sparuti momenti interessanti, come la standing ovation per Iva Zanicchi in (in total black e paillettes), e per ammirare alcuni outfit dei grandi brand (parola d’ordine bianco e nero) e soprattutto per l’Adoratissima presenza di Checco Zalone unica vera star della serata. Non mi sono ancora espressa sulle Canzoni, perché penso che per fare una significativa valutazione, bisogna sentirle almeno due volte, ma stasera le riascolteremo tutte e venticinque e dunque mi paleserò.

Sottolineo ancora pressante ed esagerata la promozione a Sanremo di ciò che vedremo prossimamente sulle reti Rai! Ma confido in questa prossima terza serata del Festival, dove mi concentrerò finalmente sulle Canzoni, sui testi, sulle interpretazioni e lo Stile! Perché #lavitaesoltantounaquestionedistile sempre ed in ogni contesto! Non spenderò una parola sui “travestimenti” in collegamento dalla Nave perché non spreco inutilmente “l’inchiostro”! A stasera miei Amatissimi ed Adoratissimi… Adoratamente Sanremo.

Vostra Adorata Marchesa

