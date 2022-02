Adoratamente Sanremo 2022/ Marchesa D’Aragona: “Drusilla Foer, che stile!”

SANREMO 2022, MARCHESA D’ARAGONA: “DRUSILLA FOER HA CLASSE, ELEGANZA E INTELLIGENZA”

La terza serata di Sanremo ha “brillato” grazie a Drusilla Foer e Cesare Cremonini. In apertura un Amadeus elegantissimo e rassicurante, anzi, soavemente rassicurante, dopo qualche canzone introduce Drusilla Foer, che scende con classe ed eleganza la lunga scala dell’Ariston, sicura e senza la minima incertezza o esitazione, fasciata da un abito lungo nero, in raso opaco, anni Cinquanta, “rubato” al guardaroba dell’Adoratissima principessa Grace di Monaco.

Adoratamente Sanremo 2022/ Marchesa D'Aragona: "Checco Zalone vera star"

Perfetta nelle sue naturali e misurate performances, resta impassibile e composta anche alla “pungente provocazione” di Iva Zanicchi, replicando con intelligenza e stile! Francamente per me è stata una sorprendente sorpresa, perché di lei non avevo colto le infinite e poliedriche “sfaccettature”. Intelligente, colta e provvista di Stile. Grazie, Sanremo!

Adoratamente Sanremo 2022/ Marchesa D'Aragona: “Orietta Berti? Orrore”

FESTIVAL DI SANREMO 2022, IL GIUDIZIO DELLA MARCHESA D’ARAGONA: “SEI TU” DI FABRIZIO MORO “ARRIVA AL CUORE”

Ieri sera ho avuto modo di riascoltare tutte le canzoni in gara e devo affermare che ci sono alcuni pezzi molto interessanti (alcuni, sottolineo) ma uno soltanto mi ha emozionato: “Sei tu”, di Fabrizio Moro… Non ho potuto fare a meno di ascoltarla e riascoltarla più volte… Arriva al cuore! È la dichiarazione d’amore in musica per eccellenza, che ognuno di noi vorrebbe ricevere. Per me la canzone più bella!

E poi Cesare Cremonini ci ha portato “in vespa” nei nostri ricordi felici e spensierati, tutti a ballare sia nelle case che all’Ariston… Grazie, Ama! E stasera le cover: non vedo l’ora!

A più tardi, Adorati Miei… Adoratamente Sanremo!

Vostra Adorata Marchesa

Adoratamente Sanremo/ Marchesa d'Aragona: "Festival, dove sono finiti i fiori?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA