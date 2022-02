Adoratamente Sanremo 2022/ Marchesa D’Aragona: “Orietta Berti? Orrore”

SANREMO 2022, MARCHESA D’ARAGONA: “AMADEUS-FIORELLO STRAORDINARI”

Anche quest’anno Sanremo è iniziato purtroppo senza fiori. Scenografia elegante dove predomina il nostro azzurro per poi variare colore, come un camaleontico caleidoscopio, durante le performance canore degli artisti. Il primo ad esibirsi è stato Achille Lauro con un bagno di “umiltà”: il suo auto battesimo, che certo farà discutere.. ma diremo che è soltanto “finzione scenica”, con lui l’Harlem Gospel Choir.

Straordinaria, insostituibile ed irriproducibile, come sempre, la ormai rodata coppia Amadeus-Fiorello.. eleganti, sobri e divertenti. La madrina della prima serata è stata Ornella Muti raffinata e misurata nell’eloquio e negli outfits.. gold per il primo abito e black sinuoso e fasciante per il secondo.. grande eleganza e stile. Noemi, dalla splendida voce e dalla chioma rosso irlandese, in lungo color nude, è davvero tres chic.

MARCHESA D’ARAGONA, FESTIVAL SANREMO 2022: “GIUSY FERRERI ELEGANTISSIMA

Anche l’Adoratissima Giusy Ferreri ha optato per la tendenza assoluta di quest’anno .. il Nero con una lieve contaminazione in lurex sui fianchi. Anche per i Maneskin parola d’ordine Stile, prima uscita in nero seconda in bianco panna, in completa aderenza alle linee guida degli stilisti internazionali!

Qualche sparuta mancanza di stile che non menzioniamo, mentre ci soffermiamo.. eccome in un triplo orrore al cubo per l’outfit rouge carnevalesco della Berti che turberà i nostri sogni soavi! Ed ora non mi resta che congedarmi da voi e darvi appuntamento a stasera per la seconda serata del Festival, per ascoltare nuove ed inedite canzoni! Adoratamente Sanremo

