Adoratamente Sanremo/ Marchesa d’Aragona: “Chiara Francini toccante, la migliore!”

ADORATAMENTE SANREMO, MARCHESA D’ARAGONA: “MARCO MENGONI STRAORDINARIO”

È terminata la quarta serata di Sanremo. Ho negli occhi la gioia di Marco Mengoni, mentre veniva proclamato vincitore nella serata delle Cover. Una straordinaria interpretazione di Let it be di John Lennon, in duetto con il coro gospel The Kingdom choir. Veramente emozionante! Ho gradito molto l’inossidabile Peppino Di Capri al quale è stato dedicato un lunghissimo applauso dalla Sala Stampa, con standing ovation, da parte del pubblico del Teatro Ariston. Peppino di Capri, festeggia a Sanremo i 70 anni di carriera. Dopo essersi esibito nei suoi più grandi successi, in primis “Champagne”… ha ritirato, emozionatissimo, sul palco dell’Ariston, il prestigioso premio Città di Sanremo alla carriera.

Adoratamente Sanremo/ Marchesa D’Aragona: “Stupenda Paola Egonu, Siani delizioso"

ADORATAMENTE SANREMO, MARCHESA D’ARAGONA: “MONOLOGO CHIARA FRANCINI TROPPO TARDI”

Tra le Cover, un AZZURRO diventato Celeste Chiaro, nel duetto tra Carla Bruni,Colapesce e Dimartino! Ho apprezzato moltissimo l’Adoratissimo amico Francesco Sarcina, delle Vibrazioni, che ha duettato con i Modà. Infine e TROPPO TARDI… lo STRAORDINARIO monologo di Chiara Francini, deliziosa co-conduttrice della quarta serata, e senza dubbio la migliore! Toccante la “dichiarazione d’amore” ad un figlio mai nato. Veramente indimenticabile e pregna di significato, un’emozione che mi è arrivata al cuore. Grazie Chiara! Ed ora non mi resta che salutarvi. A stasera miei Adoratissimi per l’ultima serata! Perché Sanremo è sempre Sanremo! Vostra Adorata Marchesa.

LEGGI ANCHE:

Adoratamente Sanremo/ Marchesa d'Aragona: "Basta col fare scandalo per audience!"Adoratamente Sanremo/ Marchesa d'Aragona: "Blanco? Orrore! Gianni Morandi perfetto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA