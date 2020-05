ADOTTA UNA MUCCA/ Boom di richieste per cooperativa Belluno: latte e formaggio a casa

Pubblicità

“Adotta una mucca“: si chiama così l’iniziativa lanciata da una cooperativa di Belluno, la Peralba di Costalta, che in queste ore sta facendo segnare un boom di richieste. Il meccanismo è semplice: il cliente adotta la mucca (a distanza) scegliendo il piano che preferisce per tipologia e prezzo. In cambio si vedrà arrivare a casa tutti i prodotti caseari prodotti con il latte della mucca, dal burro al formaggio. Un’iniziativa che come detto ha riscontrato un successo imprevisto, forse per gli stessi allevatori. Basti pensare che sul sito di “Adotta una mucca” ha fatto capolino il seguente messaggio: “E’ un enorme dispiacere ma le nostre Mucche dicono: BASTA! Per questo mese hanno dato tutto il latte che avevano! Vi ringraziamo moltissimo per l’affetto che ci avete trasmesso, purtroppo la nostra piccola realtà artigiana è arrivata al limite della produzione e per questo mese dobbiamo sospendere le Adozioni! MA RIPRENDEREMO IL PRIMA POSSIBILE! STAY TUNED!“.

“ADOTTA UNA MUCCA”: BOOM DI RICHIESTE PER COOPERATIVA BELLUNO, IN CAMBIO LATTE E FORMAGGIO

Dalla Cooperativa Peralba di Costalta, in provincia di Belluno, spiegavano: “Adottando una delle nostre Mucche ci aiuterai a continuare la nostra attività in questo bellissimo ma difficile territorio, con la tua adozione noi potremo continuare ad accudirla al meglio, a darle solo alimenti di alta qualità e potremo continuare a fargli produrre il nostri buonissimi prodotti caseari. Avrai la possibilità di scegliere se adottarla per un anno, sei mesi oppure per un solo mese“. A rendere particolarmente attrattiva l’iniziativa, la scelta di marketing della cooperativa: “Riceverai un bellissimo attestato di adozione della tua Mucca preferita, con la descrizione, i dettagli anagrafici e la sua foto, potrai sapere quando la tua Mucca quando sarà al pascolo in estate, in una delle meravigliose malghe della Val Visdende, ma soprattutto, per ringraziarti del tuo gesto, ogni mese ti manderemo una selezione di quello che Lei ha prodotto“. La sensazione è che il successo dell’iniziativa verrà bissato anche nei mesi a venire…



