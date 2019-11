Adrian, Adriano Celentano/ “Deve solo cantare o può parlare, oltre che cantare?”

Adrian torna in scena ancora una volta, in una strana alternanza tra show e serie animata. Ad accompagnarlo, due giganti della televisione, Maria De Filippi e Gianni Morandi, amatissimi da giovani e meno giovani e portatori sani del fenomeno social. Con la loro presenza, i due mattatori hanno restituito allo show quell’aria pop fino ad oggi forse assente. E, a dispetto del risultato, sul quale l’ultima parola spetta ai dati Auditel, sono riusciti a intavolare una discussione degna di nota, fra ricordi, piccoli aneddoti e vecchie verità inespresse. Maria De Filippi, in particolare, ha portato in scena ancora una un assaggio di C’è posta per te, facendo il pieno di consensi in qualità di voce narrante. Ed è sempre lei a smuovere le acque, sollevando l’annosa questione se sia meglio ascoltare l’Adriano Celentano Cantante o l’Adriano Celentano oratore. Di fronte all’assenza di una risposta, però, la conduttrice ha deciso di dare ancora una volta la parola al pubblico, chiedendo ai presenti di formulare il loro verdetto.

Maria De Filippi protagonista di Adrian

Prendendo le redini di Adrian, Maria De Filippi ha svelato di avere “un sistema per risolvere questo dubbio” e stabilire se Adriano Celentano possa unire il canto alle orazioni. Difronte a lei, il padrone di casa incredulo, accanto a un Gianni Morandi che sulla questione aveva già detto la sua. “Vuoi saperlo? – domanda la regina degli ascolti di Canale 5 riferendosi al suo sistema – Però lo applichiamo subito”. Dominando completamente la scena, la conduttrice di Uomini e Donne ha cominciato a incuriosire i suoi interlocutori seminando indizi e piccoli dettagli: “Non è scritto, ma è in studio”. Poi, probabilmente incredula di fronte agli sguardi attoniti di Gianni Morandi e Adriano Celentano, ha deciso di tagliare corto, concludendo: “Possibile che non lo vediate (il sistema, ndr)? Ce l’ho, vado, mi alzo e lo faccio”. È così che Maria De Filippi ha lasciato che a rispondere alla sua domanda fosse il pubblico in sala, che naturalmente, di fronte alla domanda “Celentano deve solo cantare o Celentano può parlare, oltre che cantare?”, ha optato per un Adriano Celentano senza il bavaglio.

Adrian, Gianni Morandi: “Fai partire il cronometro”

Ne corso di Adrian, Gianni Morandi ha colto l’occasione per rispolverare vecchie vicende che lo legano ad Adriano Celentano. Nei suoi ricordi, in particolare, una vecchia questione sulle loro differenze caratteriali, in passato oggetto dell’attenzione del padrone di casa. “Adriano, non so se ti ricordi, abbiano fatto un programma insieme in televisione e tu mi hai detto ‘Gianni tu sei uno che mette d’accordo tutti'”, ha ricordato Morandi. In quell’occasione, in realtà, il cantante di Monghidoro poteva già contare su una buona percentuale di indignati, e in particolare “un buon 30%”. Oggi, però, la situazione è addirittura peggiorata, come ha svelato l’ospite proprio nel corso della serata: “Lo so che tu ti diverti – ha detto Morandi rivolgendosi al padrone di casa – ma la percentuale si è un po’ alzata”. Celentano si è detto propenso ad adattare il sistema del suo ospite, sottolineando di essere pronto a seguire “un corso serale approfondito”; poi è tornata in scena l’annosa questione su Celentano oratore, che ha suscitato una proposta da parte di Gianni Morandi: “avrei un’idea. Ti darei cinquanta secondi per parlare di tutto quello che ti pare e poi due o tre ore per cantare. Che ne dici? Fai partire il cronometro!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA