Adrian, Adriano Celentano/ Diretta e ospiti 21 novembre: Andrea Scanzi e…

Giovedì 21 novembre, in prima serata, canale 5 trasmette la terza puntata del nuovo corso di Adrian, lo show di Adriano Celentano che, con una veste nuova, è tornato in onda dopo essere stato sospeso la scorsa stagione per alcuni problemi di salute del Molleggiato. Nonostante la nuova versione fatta di musica e di tanti siparietti, anche divertenti, tra Celentano, stavolta presente sul palco, e i suoi ospiti, lo show fatica a decollare. Le prime due puntate, infatti, hanno clamorosamente perso la sfida con la fiction di Raiuno “Un passo dal cielo 5”. La scorsa settimana Adrian ha così incollato davanti ai teleschermi 3.439.000 spettatori pari al 13.7% di share mentre la puntata del cartone animato Adrian è stato seguito da 1.527.000 spettatori (8.7%). Questa settimana, lo show potrebbe andare meglio considerato che la fiction di Raiuno si è conclusa. Per scoprire se sarà davvero così, però, sarà necessario aspettare domani.

ADRIANO CELENTANO, GLI OSPITI DEL 21 NOVEMBRE

Le prime due puntate di Adrian sono state ricche di ospiti. Durante la prima puntata, sul palco, accanto ad Adriano Celentano, sono saliti cinque dei conduttori televisivi più amati dal pubblico come Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Carlo Conti, Massimo Giletti e Piero Chiambretti mentre l’ospite musicale è stato Luciano Ligabue che ha dato vita anche ad un bellissimo duetto con il padrone di casa. Gli ospiti del secondo appuntamento, invece, sono stati Maria De Filippi e Gianni Morandi. Chi saranno, invece, gli ospiti della terza puntata? I nomi non ci sono ancora. Per il momento, un’indiscrezione di Dagospia annuncia, tra gli ospiti, il giornalista Andrea Scanzi.

AL BANO RIFIUTA L’INVITO DI ADRIANO CELENTANO DI PARTECIPARE COME OSPITE A ADRIAN?

Secondo quanto riporta Libero, tra gli ospiti delle ultime puntate di Adrian ci sarebbe dovuto essere anche Al Bano. Il nome del leone di Cellino, amatissimo dal pubblico, esattamente come accaduto con Gianni Morandi, avrebbe dovuto dare vita alla missione nostalgia. Al Bano e Celentano restano due degli artisti più apprezzati dal pubblico che, tuttavia, dovrà accontentarsi del solo Molleggiato. Secondo quanto scrive Libero, infatti, a causa dei propri impegni professionali, Carrisi sarebbe stato costretto a rifiutare l’invito del collega. “Mi hanno chiamato per la prossima settimana – ha affermato Al Bano – ma sono qui, in giro in questo tour”.



