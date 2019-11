Adrian, Adriano Celentano/ Ospiti 28 novembre: il “no” di Costanzo e della Lucarelli

Nuovo appuntamento con Adrian e Adriano Celentano questa sera su Canale5. Lo show annunciato come un grande ritorno di questo autunno dopo il flop della scorsa primavera, continua ad arrancare un po’ soprattutto nella seconda parte dedicata al cartone animato, ma i fedelissimi continuano a rimanere incollati alla tv e sono lieti di sentir cantare il loro beniamino ma anche di sentirlo sbandierare diritti e allarmi in termini di ecologia e inquinamento. Questi sono sempre stati i suoi cavalli di battaglia e non solo nelle sue canzoni ma anche in quelli che sono i suoi storici film e allora perché tanto stupore per questo show? Chi ha dato fiducia ad Adriano Celentano è sicuramente in grado di comprendere il perché e le motivazioni che lo hanno spinto a creare il suo cartone e di aver puntato tutto su questo ma, come lui stesso ha detto spesso, i vertici Mediaset lo vogliono sentir cantare di più e parlare di meno e così sta facendo anche se i risultati non sono migliorati tanto. Cosa vedremo questa sera?

ADRIAN, IL PRESUNTO NO DI MEDIASET ALL’OSPITATA DI SELVAGGIA LUCARELLI

Proprio come la scorsa settimana, le bocche di tutti sono cucite sulla puntata di oggi, 28 novembre, di Adrian e lo stesso Adriano Celentano in questi giorni si è tenuto lontano da polemiche e da pettegolezzi. In particolare, due nomi sono stati accostati al suo show in questi giorni seppur per motivazioni diverse. Toccherà a lui rispondere questa sera dicendo la sua? Secondo quanto ha riportato Alberto Dandolo su Dagospia sembra proprio che Mediaset abbia bloccato l’ospitata di Selvaggia Lucarelli nella nuova puntata di Adrian nonostante il fatto che Adriano Celentano l’avrebbe voluta “fortemente”. Alla sua richiesta i piani alti di Cologno Monzese avrebbero detto no e sembra che il motivo sia legato ad alcuni vecchi articoli della giornalista e anche alle sue ultime prese di posizione in merito ad alcuni programmi e, magari, ad alcune conduttrici (vedi Barbara d’Urso). Al momento nemmeno Selvaggia Lucarelli ha commentato la cosa, lo farà questa sera Adriano Celentano?

ADRIAN, MAURIZIO COSTANZO BOCCIA LO SHOW DI ADRIANO CELENTANO

Sempre Il Mollegiato potrebbe usare la puntata di questa sera di Adrian per rispondere ad altre frecciatine e accuse ovvero quelle firmate da Maurizio Costanzo. Proprio il conduttore e il giornalista sulle pagine di Libero ha detto no allo show di Canale5 bollandolo come vecchio già per la televisione di quindici anni e, quindi, anche per quella di oggi, questo è certo. In particolare, si legge: “Non penso al fumetto che, a dir la verità, non sarebbe andato bene nemmeno 15 anni fa, ma alla prima ora, dove Celentano ha cominciato a spendersi un po’ di più cantando, ma dove, sostanzialmente, manca un perché lo spettatore debba vedere Celentano. Infatti, giusto o sbagliato, lo vedono sempre di meno”. Al momento non ci sono dettagli su quelle che sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi di Adrian ma quello che è certo è che Adriano Celentano non ha intenzione di fermarsi e porterà a termine lo show regalando poi al pubblico, come promesso, anche un vero e proprio attacco politico. Che sia quella di oggi la puntata giusta?



© RIPRODUZIONE RISERVATA