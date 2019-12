Adrian, Adriano Celentano/ Ospiti ultima puntata 5 dicembre: Marco Mengoni sul palco

ADRIAN DI ALESSANDRO CELENTANO, ANTICIPAZIONI E OSPITI ULTIMA PUNTATA 5 DICEMBRE

Adrian chiude i battenti questa sera, su Canale 5, e Adriano Celentano promette già scintille. Il programma ci ha tenuto compagnia per mesi, tra pause e rivelazioni, visto che è iniziato la scorsa primavera con grandi premesse per poi rivelarsi come il maggior flop di questo difficile 2019 per le reti del Biscione. La versione cartone animato di Adriano Celentano, quello che il cantante ha etichettato come “il futuro”, non è riuscito a portare a casa gli ascolti che Canale5 si aspettava e le polemiche non sono mancate tant’è che l’artista è stato costretto a tornare in onda con una versione “modificata” dello show con meno cartone più interpretazioni di Celentano tra ospiti e canzoni da cantare. Neanche questa formula è piaciuta al pubblico e anche quest’autunno il programma è finito in rovina con tutto quello che questo ha significato in termini di polemiche e critiche. L’epilogo di tutto questo lo avremo oggi quando Celentano salirà sul palco di Adrian dopo che Striscia la Notizia gli consegnerà il tapiro d’oro per il flop.

MARCO MENGONI OSPITE NELL’ULTIMA PUNTATA DI ADRIAN

Nonostante tutto, lo show del Molleggiato prosegue e l’appuntamento di oggi, 5 dicembre, è con l’ultima puntata di Adrian. Sul palco insieme ad Adriano Celentano ci sarà un volto noto e amato della musica italiana ovvero quello di Marco Mengoni. L’artista arriverà sul palco che nelle scorse settimane hanno calcato anche Biagio Antonacci, Gianni Morandi e Morgan, ma lui promette emozioni questa sera e forse gli ascolti potrebbero davvero risollevarsi dopo giornate piatte. L’artista, vincitore del Festival di Sanremo 2013 con “L’essenziale”, non è alla sua prima collaborazione con Adriano Celentano visto che in passato i due hanno lavorato a “La Casa Azul” e sul palco si lasceranno andare ad un’emozionante esibizione live. Lo stesso Marco Mengoni ha scritto su Facebook: “Sarà un onore venirti a trovare e dividere il palco con te. A giovedì, Adriano!”. Questa potrebbe essere la sua ultima incursione tv prima della partenza per il suo “Atlantico Tour” che si concluderà a Londra il 18 dicembre. Ad accompagnare i due ci penserà l’orchestra diretta da Fio Zanotti.

ADRIANO CELENTANO ATTACCA LA POLITICA NEL FINALE DI ADRIAN?

Al centro dell’ultima puntata di Adrian potrebbe esserci un tema scottante e molto caro ad Adriano Celentano ovvero la politica. Siamo sicuri che non mancherà un sermone finale per chiudere questo percorso contorto che lo ha portato sulla bocca di tutti visto che, proprio durante l’ospitata di Maria De Filippi, aveva annunciato che parlerà di politica. In particolare, il padrone di casa aveva lasciato intendere che fosse ancora presto per parlare di certe cose visto che c’erano altre puntate da fare ma oggi, in occasione del gran finale, potrebbe lanciarsi in una serie di attacchi politici soprattutto inerenti alla cultura, all’emergenza climatica e a quello che è relativo al social. Cosa succederà in questo finale e cosa rivelerà in quest’ultima puntata? Lo scopriremo solo questa sera su Canale5.



