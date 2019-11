Adrian/ Anticipazioni e ospiti 14 novembre: Gianni Morandi e Maria De Filippi

ADRIAN, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA DEL 14 NOVEMBRE

Un programma troppo sofisticato per essere capito o solo un flop? Nonostante il grande ritorno annunciato in pompa magna, Adrian continua a non conquistare il pubblico di Canale 5 che segue quasi attonito quello che va in onda. La dimostrazione di questo sta negli ascolti che sono stati disastrosi se vogliamo soprattutto alla luce del fatto che sul palco, insieme al grande Adriano Celentano, c’erano anche alcuni guru della televisione italiana ovvero Gerry Scotti, Carlo Conti, Paolo Bonolis e Massimo Giletti. Nonostante il loro ingresso e quella sorta di intervista in stile Che tempo che fa, gli ascolti si sono fermati al 15% di share (e ancora meno) con un picco massimo proprio durante il giochetto del molleggiato che ha fatto spegnere le luci e ha salutato il pubblico fingendo di andar via per punirlo per non aver compreso fino in fondo il suo cartone di denuncia, Adrian, a cui ha lasciato il posto poco dopo.

ADRIAN, OSPITI DI OGGI, 14 NOVEMBRE: MARIA DE FILIPPI E GIANNI MORANDI

La formula di Adrian cambierà ancora? Non lo sappiamo ma solo oggi, 14 novembre, con la messa in onda della nuova puntata capiremo dove andrà a parare il padrone di casa. Ospiti di questo nuovo appuntamento saranno due volti noti e molto amati del pubblico e anche della rete ammiraglia Mediaset ovvero Gianni Morandi e Maria De Filippi. In molti si aspettano un duetto con Gianni Morandi e un lungo sermone sull’ambiente e la salute, ma cosa ne sarà quando in studio ci sarà Maria De Filippi? Quella di Adriano Celentano potrebbe diventare un’intervista alla signora della tv o un’arringa che possa prendere di mira (così come è successo con Bonolis, in parte) una tv molto lontana da quella che faceva e fa ancora oggi il Molleggiato. Naturalmente non ci sono anticipazioni su quello che vedremo ma gli ascolti potrebbero lievitare oggi per la presenza dei due ospiti illustri.

ADRIAN, GERRY SCOTTI PRENDE DI MIRA GLI ASCOLTI E IL PROGRAMMA DI CELENTANO

Proprio Gerry Scotti, ospite nel programma Adrian la scorsa settimana, in una intervista a ItaliaOggi ha parlato di Adriano Celentano come quei papà a cui gli si perdonano gli errori e, in particolare, ha commentato: “È stato un sogno incontrare e parlare di persona con Celentano, per il quale provo ammirazione, rispetto e affetto. E se anche sbaglia qualcosa in tv, ha comunque ragione lui, un po’ come se fosse il mio papà. E’ una persona che vale la pena incontrare nella vita”. Poi ha lodato anche Giancarlo Scheri che nel comunicato ha parlato di “programma iconoclasta e visionario” usando parole diverse da quelle che usa di solito nei suoi comunicati di commento agli ascolti tv. Non sappiamo bene se fosse una chiara frecciatina ad altri programmi ma sicuramente, nonostante i tiepidi ascolti, zio Gerry si sente di promuovere e dar fiducia ad Adrian, lo farà anche il pubblico questa sera?



