ADRIAN, CARTONE ANIMATO/ Anticipazioni 21 novembre: mafia, politica e inquinamento

Le avventure di Adrian, l’alter ego di Adriano Celentano che, nel cartone animato trasmesso ogni giovedì su canale 5 all’interno dello show vero e proprio, continuano tra temi sempre più attuali. Nonostante non abbia lo stesso seguito dello spettacolo, i nuovi episodi di Adrian stanno maggiormente convincendo il pubblico che, trainato dalla musica e dal divertimento dello show, sta seguendo con più attenzione gli episodi di una serie a cui Celentano e il suo staff hanno lavorato per anni. Nella scorsa puntata, sono stati affrontati temi importanti come la mafia che, con il suo potere tocca anche i piani alti della politica, il tempo che passa e la salvaguardia del mondo, sempre più a rischio a causa dell’inquinamento e della poca attenzione che gli uomini rivolgono all’ecologia. Quali avventure, invece, dovrà affrontare Adrian questa sera? Andiamo a scoprirlo insieme.

ADRIAN, ANTICIPAZIONI 21 NOVEMBRE: L’OROLOGIAIO ALLE PRESE CON MAFIA E POLITICA

Il potere torna al centro del nuovo episodio di Adrian. L’orologiaio, già nella puntata precedente, si è ritrovato a dover fare i conti con il capo della Mafia International che controlla la politica, compreso anche il Governo che, seguendo le istruzioni della mafia, ha approvato un provvedimento chiamato P.A.C.E che costringe la gente ad uscire solo dalle 6 del mattino alle 21 di sera. Un modo per sottolineare il problema della sicurezza nelle città di oggi dove la gente si sente sempre meno sicura quando deve uscire la sera. Lo scenario, pur essendo esagerato, è molto vicino alla realtà. “Oggi le istituzioni siamo noi”, ha detto il capo della Masia sottolineando come la criminalità organizzata controlli i posti di potere. Proprio la mafia, dunque, tornerà al centro della nuova puntata di Adrian che, tuttavia, si occuperà anche di altri temi.

ADRIAN: L’INQUINAMENTO E LA SALVEZZA DEL MONDO

Adrian, nelle nuove puntate, come sottolinea Movie Player, è meno presente sulla scena lasciando spazio ad altri personaggi. Un modo per sottolineare quella che è sempre stata una caratteristica di Adriano Celentano che, anche nei suoi show, tende a restare spesso in silenzio lasciando spazio ai propri ospiti. In Adrian, invece, lascia che a far riflettere il pubblico siano i temi. Nella nuova puntata della serie animata non mancherà un accenno a ciò che sta accadendo alla terra, sempre più in pericolo per il cambiamento climatico dovuto al forte inquinamento. Un tema che è stato affrontato anche nella scorsa puntata quando, mentre si affrontava il problema di una speculazione edilizia, sono apparse sullo schermo parole come “Il mare sta soffocando”, “Sarà troppo tardi per salvare il pianeta”, “Catastrofe”. Mafia, potere e inquinamento, dunque, saranno nuovamente i temi al centro della nuova puntata di Adrian.



