ADRIAN LA SERIE/ Anticipazioni 14 novembre: la politica infiamma la serie

Adrian, la serie animata idea da Adriano Celentano e che è stata trasmessa dopo tantissima attesa, è tornata ufficialmente in tv la scorsa settimana. Il quinto epidosio della serie è stato inserito all’interno di uno show tutto nuovo nel corso del quale non sono mancati i momenti musicali e divertenti. Tuttavia, nonostante il cambiamento deciso da Mediaset, il cartone animato continua a non convincere i telespettatori. Adrian è tornato con tutti i suoi protagonisti. L’alter ego di Celentano è tornato in pista con le sembianze dell’orologiaio che, nel corso delle varie puntate, si è trasformato ha assunto le sembianze di altri personaggi come il vigilante notturno che protegge le donne in pericolo, e poi Darian, o la Befana. Il quinto episodio è stato dedicato alla tv privata e alla politica con la presentazione di un nuovo personaggio l‘onorevole Libonati che ha occupato la seconda parte dell’episodio. Sarà ancora lui il protagonista del sesto episodio di Adrian?

ADRIAN, SERIE ANIMATA: LA POLITICA AL CENTRO DELLA PUNTATA DEL 14 NOVEMBRE?

Nel quinto episodio di Adrian la serie è stato affrontato il tema della tv privata con la proposta di una legge in Parlamento. Dopo aver affrontato diversi argomenti, nella quinta puntata, la politica è diventato l’argomento principale dividendo l’opinione pubblica. Lo scorso episodio si è interrotto con uno scontro tra il protagonista e la proposta di legge sulla televisione in parlamento prima di un monologo con cui è stata data la buonanotte al pubblico. Cosa accadrà, invece, questa sera? Probabilmente si ripartirà esattamente dalla proposta di legge. La politica dovrebbe essere al centro della nuova puntata della serie animata che, ambientata nel futuro, cerca di portare a galla quelli che sono i problemi della società attuale. Cosa accadrà, invece, tra il protagonista e Gilda?

ADRIAN, CARTONE ANIMATO: GILDA CONTRO IL FIDANZATO?

In Adrian si parla anche d’amore. Il protagonista ha una storia d’amore con Gilda che, dopo averlo appoggiato in tutte le sue avventure, nello scorso episodio, si è scagliata contro il fidanzato credendo di essere una donna tradita. A far infuriare Gilda è stato l’atteggiamento di Adrian di fronte alla morte dell’onorevole Libonati. Gilda, così, ha preso l’iniziativa riuscendo a far cambiare idea ad Adrian che decide d’intervenire. I due, così, si ritrovano ad affrontare insieme l’ennesima battaglia, ma cosa accadrà alla loro storia d’amore? Gilda riuscirà a supportare ancora il fidanzato nonostante i suoi continui cambiamenti o ci sarà un colpo di scena? Non ci resta che aspettare l’inizio della puntata per scoprirlo.



