Adrian Newey lascia la Red Bull/ Formula 1: ufficiale l’addio dal 2025, futuro in Ferrari? (1° maggio 2024)

ADRIAN NEWEY LASCIA LA RED BULL: UFFICIALE

Mancava solo il comunicato, ma adesso l’addio fra Adrian Newey e la Red Bull è ufficiale. Il divorzio che fa più rumore nel mondo della Formula 1 è stato sancito oggi, mercoledì 1° maggio 2024, un giorno evidentemente speciale per il Circus perché è il 30° anniversario della morte di Ayrton Senna. Ecco, il geniale inglese potrebbe essere definito come il Senna dei progettisti e naturalmente c’è grande curiosità per scoprire quale sarà il futuro di Adrian Newey. La prima certezza è che ormai la Red Bull è il passato, perché l’addio alla scuderia di Milton Keynes è stato sancito stamattina da un comunicato ufficiale del team.

In verità, la separazione tra Adrian Newey e la Red Bull avverrà nel primo trimestre del 2025. La scuderia ha precisato comunque che Newey si ritirerà dai compiti di progettazione della Formula 1 per concentrarsi sullo sviluppo finale e sulla consegna della prima hypercar della Red Bull, la RB17. Finisce così uno dei sodalizi più vincenti della storia della Formula 1, d’altronde l’ingegnere inglese ha numeri con pochi paragoni: sotto la regia tecnica di Newey, infatti, prima la Williams, poi la McLaren e infine la Red Bull hanno conquistato addirittura tredici Mondiali piloti e dodici costruttori tra il 1992 e il 2023, naturalmente numeri ancora migliorabili qualora Max Verstappen e le lattine trionfassero nel 2024 – ipotesi molto concreta.

QUALE FUTURO PER ADRIAN NEWEY?

La rottura tra Adrian Newey e la Red Bull dovrebbe aver avuto origine nel clima generato dall’indagine interna sul team principal Christian Horner, scagionato dalle accuse di “comportamento inappropriato” nei confronti di una dipendente. Horner è sostenuto dal principale azionista del team, il tailandese Chalerm Yoovidhya, dall’altra parte c’è il “clan” legato a Helmut Marko, agli eredi del fondatore Dietrich Mateschitz e alla famiglia Verstappen: fonti ben informate descrivono Newey come disgustato da questa spaccatura, spingendolo a cambiare aria, ponendo fine a un sodalizio nato addirittura nel 2006, quando nessuno avrebbe potuto immaginare cosa sarebbe diventata la Red Bull per la Formula 1, con i cicli di Sebastian Vettel prima e Max Verstappen ora.

Adesso però c’è naturalmente una domanda che aleggia su tutto: come sarà il futuro di Adrian Newey? Il tecnico non ha mai voluto abbandonare la sua Inghilterra e questo potrebbe essere un problema per l’ipotesi Ferrari, la quale però potrebbe mettere sul piatto la possibilità di lavorare con Lewis Hamilton, come mai successo finora per Newey. Un altro tema è capire se il progettista potrà portarsi dietro alcuni fedelissimi, ma soprattutto quanto il suo addio possa influire sulla volontà di Max Verstappen di continuare con la Red Bull. I top team si sono già mossi tutti, di certo sarà un tema del quale si parlerà moltissimo in questi mesi nel mondo della Formula 1…











