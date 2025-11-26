Adrian Newey nuovo team principal Aston Martin: il progettista avrà sempre più potere nella Scuderia, scartata ipotesi Horner (26 novembre 2025)

ADRIAN NEWEY NUOVO TEAM PRINCIPAL ASTON MARITN: L’ANNUNCIO

Una notizia che si aspettavano in pochi, ora è diventata ufficiale: Adrian Newey sarà il nuovo team principal Aston Martin a partire dal 2026 al posto di Andy Cowell, che comunque resterà nella Scuderia ma con il ruolo di Chief Strategy Officer.

Il progettista 66enne nativo di Stratford-upon-Avon si occuperà dunque non solo alla guida del dipartimento tecnico, ma anche delle operazioni in pista. Una decisione a sorpresa poiché l’ipotesi più quotata per prendere il posto di Cowell era Chris Horner, ex team manager della Red Bull Racing.

ADRIAN NEWEY NUOVO TEAM PRINCIPAL ASTON MARITN: “NON VEDO L’ORA”

Adrian Newey sarà il nuovo team principal Aston Martin. La notizia del giorno in questo 26 novembre 2025 nel mondo della Formula 1 è stata confermata non solo da un semplice annuncio ufficiale della scuderia di Silverstone, ma anche dalle parole ufficiali di Newey.

“Negli ultimi nove mesi ho visto grandi talenti individuali all’interno del nostro team” – racconta Adrian – “Non vedo l’ora di assumere questo ulteriore ruolo mentre ci poniamo nella posizione migliore possibile per competere nel 2026, dove affronteremo una situazione completamente nuova, unita alla notevole sfida rappresentata dalle nuove normative”.

Anche Cowell ha preso parola dopo queste importanti decisioni dell’Aston Martin: “Dopo aver implementato i cambiamenti strutturali necessari per la transizione verso un team completo e aver gettato le basi per Adrian e l’organizzazione in generale, è il momento giusto per me di assumere un ruolo diverso come Chief Strategy Officer. In questo ruolo, contribuirò a ottimizzare la partnership con Honda, Aramco e Valvoline e a garantire la perfetta integrazione della nuova power unit, del carburante e del telaio del team“

