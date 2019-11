ADRIAN, SERIE ANIMATA/ Anticipazioni 28 novembre: corruzione e violenza

ADRIAN, ANTICIPAZIONI SERIE ANIMATA: PUNTATA 28 NOVEMBRE

Giovedì 28 novembre, canale 5 trasmette un nuovo episodio di Adrian, la serie animata che, ogni settimana, va in onda dopo lo show di Adriano Celentano. Nello scorso episodio di Adrian, l’orologiaio è stato il protagonista di una fuga dal carcere organizzata dalla sua donna, Gilda, sempre più bella e finalmente protagonista della serie. Nonostante, puntata dopo puntata, il cartone animato continui ad affrontare temi importanti, non riesce a portare a casa ascolti in linea con le aspettative. La puntata della settimana scorsa, infatti, è stata seguita da 1.485.000 (9.6%). Il popolo del web, però, a dispetto degli ascolti, apprezza sempre di più il cartone animato, capace come nessun altro prodotto televisivo di affrontare quelli che sono i problemi dalla società attuale come la corruzione, la criminalità organizzata, la politica e i problemi legati all’ambiente. Quali temi, invece, saranno affrontati nell’episodio in onda questa sera? Andiamo a scoprire tutto.

ADRIAN: LA CORRUZIONE AL CENTRO DEI NUOVI EPISODI

La corruzione è una delle piaghe della società moderna al punto che Adriano Celentano ha deciso di parlarne in Adrian. Il tema della corruzione è stato al centro della scorsa puntata del cartone animato che, questa sera, tornerà ad affrontare il tema. La corruzione, infatti, è presente non soltanto nelle posizioni di potere, ma anche tra il ceto medio come è stato spiegato senza filtri nello scorso episodio: “La corruzione non ha solo il colore della destra ma anche della sinistra. La corruzione non prende solo i politici ma anche la gente comune“. Con la corruzione deve fare i conti anche l’orologiaio la cui serenità continua ad essere turbata dal problema dell’inquinamento con i suoi monologhi sulla bellezza, sulle città e sui grattacieli.

ADRIAN: LA VIOLENZA TEMA PRINCIPALE

La violenza continua ad essere uno dei temi principali della serie animata Adrian. Dopo aver fatto discutere con la scena di due ragazze appena salvate da uno stupro fuori da un locale trasmessa lo scorso gennaio durante la quale il protagonista diceva “Se aveste bevuto qualche bicchierino in meno forse avreste evitato l’increscioso approccio con quei tipi loschi”, nello scorso episodio, il tema è stato nuovamente affrontato. Il tema della violenza sulle donne è stato affrontato con Adrian che ha salvato una ragazza da un gruppo di malintenzionati. Adria, però, nel tentativo di difendere la ragazza è stato colpito alla nuca e tratto in salvo da Gilda. Il tema della violenza sarà così al centro anche nella nuova puntata di Adrian sotto diversi aspetti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA